Рассматривая вопрос о том, что означает для Европы возвращение Дональда Трампа в Белый дом, европейские газеты описывают его победу как вызов. Многие издания предупреждают, что второй срок Трампа будет еще более сложным для Европы, чем его первое президентство. От Великобритании до Польши журналисты сходятся во мнении, что победа Трампа была шокирующей и исторической, в то время как другие СМИ делают акцент на том, что американцы не хотят видеть президентом женщину.
Европейская пресса оценивает победу Трампа как вызов
Газета Financial Times пишет, что Трамп получил мандат на преобразование США "невообразимо подрывным способом". "После сейсмического потрясения выборов в Америке 2024 года пути назад нет", - предупреждает издание.
Эдвард Льюс, редактор и колумнист газеты в США, отметил, что первое избрание Трампа, возможно, было случайностью, но во второй раз американцы проголосовали за него сознательно.
Итальянская газета Corriere della Sera принадлежит к числу изданий, которые предупреждают, что Европа плохо подготовлена к противостоянию агрессивному изоляционизму Трампа. Комментатор газеты Федерико Фубини написал, что "триумф Дональда Трампа пришелся на момент наибольшей слабости Европейского союза". "Двух с половиной лет войны на его границах оказалось недостаточно для того, чтобы правительства стран континента создали надежный зародыш общей обороны. Что касается экономического роста, то он едва превышает нулевую отметку", - отмечает Фубини.
"На этом фоне Трамп возвращается в Белый дом со своими обещаниями по тарифам и еще большим нежеланием гарантировать безопасность континента", - сетует комментатор Corriere della Sera.
Немецкий журнал Der Spiegel предупреждает, что "грядут серьезные изменения в американской внешней политике и политике безопасности, которые, скорее всего, окажут негативное влияние, особенно на европейцев". "Трамп видит мир как джунгли, в которых работает лишь закон сильнейшего. Союзники интересны ему, если вообще интересны, только если они полностью подчинены американским интересам", - пишет Der Spiegel.
Польская газета Rzeczpospolita считает, что Европа совершенно не готова к встрече с Трампом. "На данный момент в Европе нет лидера, способного возглавить западное сообщество", - заявляет издание.
"Франция и Германия переживают серьезный политический кризис. Европе нужно очень быстро сделать домашнее задание по лидерству Запада, пока его не захватил кто-то вроде Виктора Орбана или самого Владимира Путина", - предупреждает центристская польская газета.
Левоцентристская французская газета Le Monde стала одним из многих СМИ, выразивших удивление способностью Трампа преодолевать препятствия. Le Monde описала победу 78-летнего Трампа как "возвращение, движимое его политическим инстинктом и желанием отомстить".
Галерея: Трампы ожидают результатов выборов
Между тем швейцарские газеты прогнозируют, что Трамп, скорее всего, будет более радикален, чем в свой первый срок, и что консервативный популизм будет лежать в основе его президентства в будущем.
Немецкоязычная газета Neue Zurcher Zeitung отметила, что американцы сделали рискованный выбор и что следующий президент будет непредсказуемым.
"Контролирующие и балансирующие механизмы американской конституции, безусловно, относятся и к Трампу. Но не исключено, что республиканцу будет все равно, и он вызовет хаос в Вашингтоне и на международной арене", - предупреждает издание.
Испанские газеты напомнили, что проигрыш демократа Камалы Харрис стал вторым поражением женщины на президентских выборах в США после Хиллари Клинтон в 2016 году. Консервативная испанская газета El Mundo отметила, что в США еще не настал день, когда женщина сможет занять Белый дом и быть таким же блестящим, нормальным или ужасным политиком, как и мужчины, занимавшие этот пост.
Левая газета El Pais указала, что победа Трампа была агрессивной и маскулинной, а грубые оскорбления заменили аргументы в его кампании.
Тем временем британские консервативные газеты сосредоточились на слабых сторонах кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Журналистка Камилла Томини написала в The Telegraph, что "Харрис провела самую ужасную кампанию в современной президентской истории".
"Между приступами хихиканья и комедийными скетчами ее предложение американскому народу было абсолютно лишено содержания", - считает Томини. По ее мнению, главным крючком кампании Харрис было избрание "кого угодно, только не Трампа".
В газете The Times обозреватель Дэниел Финкельштейн подчеркивает, что демократы не смогли противостоять тяге избирателей к переменам. "Они не смогли провести кампанию, в которой доказали бы, что страна находится на правильном пути. Поэтому они попробовали тактику "лучше знакомое зло", и, как видно, она оказалась слабее послания о переменах", - заключает Финкельштейн.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!