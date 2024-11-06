Европейская пресса оценивает победу Трампа как вызов

Рассматривая вопрос о том, что означает для Европы возвращение Дональда Трампа в Белый дом, европейские газеты описывают его победу как вызов. Многие издания предупреждают, что второй срок Трампа будет еще более сложным для Европы, чем его первое президентство. От Великобритании до Польши журналисты сходятся во мнении, что победа Трампа была шокирующей и исторической, в то время как другие СМИ делают акцент на том, что американцы не хотят видеть президентом женщину.