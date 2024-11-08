Таким образом, в дальнейшем на сайте услуги авиакомпании, в том числе покупка билетов, регистрация на полет и другие услуги, связанные с путешествием, будут доступны на украинском языке.

Параллельно airBaltic улучшает сообщение между Украиной и Европой, например, с четверга airBaltic начинает прямые рейсы между Ригой и Жешувом в Польше. Новый маршрут подойдет для пассажиров из Украины, путешествующих через Польшу в страны Балтии и другие пункты назначения, так как аэропорт Жешув-Ясёнка является ближайшим польским аэропортом к границе Украины.

Как сообщалось, в прошлом году airBaltic перевезла 4,536 млн пассажиров, что на 35,7% больше 2022 года, и выполнила 44 100 рейсов, что на 18,3% больше.

Аудированный оборот airBaltic в прошлом году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше 2022 года, а прибыль - 33,852 млн евро по сравнению с убытками в размере 33,852 млн евро годом ранее.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%.

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