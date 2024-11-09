На латвийское побережье выброшен остов старинного корабля

Эксперты полагают, что находка может быть кораблем 18 или 19 века, на это указывают кованые металлические гвозди и конструкции, характерные для судостроительных традиций того времени.

Скорее всего это был парусный корабль, но сказать это наверняка - невозможно.

"Мы будем ждать ответа, мнения или предложений экспертов о том, что именно с ним делать, насколько он исторически ценен. Тогда и примем решение", - сказал глава управления объединения Лауциене Юрис Кронбергс.

Эксперты управления национального культурного наследия отмечают, что исследование остова займет еще какте-то время, а местное самоуправление думает, как уберечь его от вандалов, но использовать для туризма.

"Переместить его будет сложно, потребуются специалисты для консервации, перемещения, обработки и прочего. Конечно, его можно использовать, например, как элемент окружающей среды в поселке Мерсрагс", - сказал Юрис Кронбергс.

В управлении национального культурного наследия заявили, что корабль можно фотографировать, но не трогать.

Сейчас в реестре Национального управления культурного наследия числится примерно 400 остовов кораблей, в основном обнаруженных в исследованных прибрежных зонах.

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