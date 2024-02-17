Проживание в пансионатах становится дороже. Цены доходят до 1400 евро в месяц

Рост цен и минимальной заработной платы коснулся и пансионатов. С этого года почти все пансионаты в Латгале увеличили плату за проживание. Все больше родственников пожилых людей не могут оплатить услуги домов престарелых, и это приходится делать муниципалитетам. В то же время очереди на проживание в домах престарелых растут, а муниципалитеты ищут способы разместить своих пожилых жителей. Об этом сообщает портал LSM.
В Лудзенском крае три дома престарелых - в Лудзе, Малнаве и Зилупе. Также в Лудзенской больнице и в здании бывшей Карсавской больницы для лежачих пациентов имеются так называемые социальные койки.
Цены в пансионатах Латгале выросли - в Лудзе и Резекне на 100 евро, а в Резекненском крае на 400 евро, где ежемесячная плата в пансионате уже составляет 1400 евро.
Уже сейчас понятно, что увеличится и размер муниципальной помощи, ведь не каждый сможет оплатить столь крупный счет за пребывание близкого человека в доме престарелых.
Жители все чаще оказываются в домах престарелых
Чаще всего в дом престарелых попадают одинокие люди, у которых уже нет сил и здоровья заботиться о себе. Многим нравится жить в доме престарелых, попасть в который не так-то просто.
"Меня привезли прямо из больницы в этот дом престарелых. Я из Резекненского края.
Здесь рисуем и клеим, чего только не делаем!", - говорит 92-летняя Стефания, которая попала в пансионат после паралича, но поправилась до такой степени, что может ходить самостоятельно.
Оплатить пребывание 82-летней Евдокии в доме престарелых некому - единственный сын умер, внуки остались, но у них самих дела идут неважно. Поэтому она платит 80% своей пенсии за дом престарелых, а остальное доплачивает муниципалитет.
Руководитель Лудзенского центра социальной опеки Регина Борисова рассказала, что в последнее время в дом престарелых все чаще приезжают люди из городов. Конечно, ситуации бывают разные, есть и лежачие клиенты. Им необходим особый уход, который родственники дома обеспечить не могут, хотя бы потому, что найти квалифицированного сиделку в городе практически невозможно.
В Лудзенском крае центр социальной опеки предоставляет услуги в двух местах.
"В прошлом году у нас плата в двух местах оказания услуг была разная, но в этом году она сравнялась и составляет 1095 евро в месяц, для жителей края есть скидка, им нужно платить 650 евро в месяц", - сообщила Борисова.
Большую часть оплачивает муниципалитет, свободных мест нет
В доме престарелых в Лудзе за 26 клиентов платят родственники или другие муниципалитеты, а за 60 человек в основном платит местное самоуправление. В очереди на проживание в центре социальной опеки стоит 11 человек, в других домах престарелых свободных мест тоже нет.
В Резекненском доме престарелых также нет свободных мест. В единственном доме престарелых в Резекне живут 213 клиента, а еще 24 человека из Резекне ждут своей очереди. В учреждение принимаются только задекларированных в городе жителей.
50 клиентов оплачивают услуги проживания полностью, а 18 - частично, для остальных плану за проживание компенсирует муниципалитет.
С этого года ежемесячная плата составит 895 евро, что на 100 евро больше, чем в прошлом году.
"Следует отметить, что становится все больше пожилых людей, которые попадают в дома престарелых в тяжелом состоянии, ослаблены, прикованы к постели. Им необходима не только социальная, но и медицинская помощь", - сказал директор Резекненской социальной службе Гунар Арбиданс.
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