Проживание в пансионатах становится дороже. Цены доходят до 1400 евро в месяц

Оплатить пребывание 82-летней Евдокии в доме престарелых некому - единственный сын умер, внуки остались, но у них самих дела идут неважно. Поэтому она платит 80% своей пенсии за дом престарелых, а остальное доплачивает муниципалитет.

Руководитель Лудзенского центра социальной опеки Регина Борисова рассказала, что в последнее время в дом престарелых все чаще приезжают люди из городов. Конечно, ситуации бывают разные, есть и лежачие клиенты. Им необходим особый уход, который родственники дома обеспечить не могут, хотя бы потому, что найти квалифицированного сиделку в городе практически невозможно.

В Лудзенском крае центр социальной опеки предоставляет услуги в двух местах.

"В прошлом году у нас плата в двух местах оказания услуг была разная, но в этом году она сравнялась и составляет 1095 евро в месяц, для жителей края есть скидка, им нужно платить 650 евро в месяц", - сообщила Борисова.

Большую часть оплачивает муниципалитет, свободных мест нет

В доме престарелых в Лудзе за 26 клиентов платят родственники или другие муниципалитеты, а за 60 человек в основном платит местное самоуправление. В очереди на проживание в центре социальной опеки стоит 11 человек, в других домах престарелых свободных мест тоже нет.

В Резекненском доме престарелых также нет свободных мест. В единственном доме престарелых в Резекне живут 213 клиента, а еще 24 человека из Резекне ждут своей очереди. В учреждение принимаются только задекларированных в городе жителей.

50 клиентов оплачивают услуги проживания полностью, а 18 - частично, для остальных плану за проживание компенсирует муниципалитет.

С этого года ежемесячная плата составит 895 евро, что на 100 евро больше, чем в прошлом году.

"Следует отметить, что становится все больше пожилых людей, которые попадают в дома престарелых в тяжелом состоянии, ослаблены, прикованы к постели. Им необходима не только социальная, но и медицинская помощь", - сказал директор Резекненской социальной службе Гунар Арбиданс.

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