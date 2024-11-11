Известен новый председатель правления Delfi

Гривиньш начнет работу со следующего года.

Как следует из публикации на портале Delfi.lv, Гривиньш имеет более чем 15-летний опыт управленческой работы в ориентированных на клиентов отраслях, включая СМИ, бренд-консалтинг, цифровой маркетинг, технологии и коммуникацию.

Сейчас Гривиньш является председателем правления компании Intelligent Systems, которая производит продукты для телеметрической отрасли. Ранее он шесть лет проработал в сети социальной связи ASKfm в должности директора по продуктам, операционного директора и исполнительного директора.

"Главными задачами нового исполнительного директора станут эффективное управление ведущим латвийским медиапредприятием и внедрение стратегии по увеличению цифровых доходов. СМИ переживают непрерывные перемены. Опыт Яниса Гривиньша в медиасреде стартапов откроет новые перспективы перед традиционными СМИ", - заявила председатель совета АS Delfi Мари-Лийз Рюйтсалу.

Со 2 января 2025 года в состав правления AS Delfi войдут председатель правления Янис Гривиньш, руководитель отдела развития бизнеса и подписки Майра Мейя и главный редактор Delfi Филипп Ластовскис.