Председателем правления латвийского медиапредприятия АS Delfi будет Янис Гривиньш, свидетельствует информация, опубликованная на портале Delfi.lv.
Известен новый председатель правления Delfi
Гривиньш начнет работу со следующего года.
Как следует из публикации на портале Delfi.lv, Гривиньш имеет более чем 15-летний опыт управленческой работы в ориентированных на клиентов отраслях, включая СМИ, бренд-консалтинг, цифровой маркетинг, технологии и коммуникацию.
Сейчас Гривиньш является председателем правления компании Intelligent Systems, которая производит продукты для телеметрической отрасли. Ранее он шесть лет проработал в сети социальной связи ASKfm в должности директора по продуктам, операционного директора и исполнительного директора.
"Главными задачами нового исполнительного директора станут эффективное управление ведущим латвийским медиапредприятием и внедрение стратегии по увеличению цифровых доходов. СМИ переживают непрерывные перемены. Опыт Яниса Гривиньша в медиасреде стартапов откроет новые перспективы перед традиционными СМИ", - заявила председатель совета АS Delfi Мари-Лийз Рюйтсалу.
Со 2 января 2025 года в состав правления AS Delfi войдут председатель правления Янис Гривиньш, руководитель отдела развития бизнеса и подписки Майра Мейя и главный редактор Delfi Филипп Ластовскис.
Как сообщалось, бывший председатель правления Delfi Константин Кузиков разорвал трудовые отношения с компанией в конце августа.
Кузиков покинул пост по обоюдному соглашению. Он провел на посту председателя правления Delfi более десяти лет.
Латвийское предприятие АS Delfi является 100-процентным дочерним предприятием балтийской медиагруппы Ekspress Grupp. Ekspress Grupp принадлежат новостные порталы Delfi во всех странах Балтии. Крупнейшими акционерами Ekspress Grupp являются эстонский бизнесмен Ханс Луйк (25,86% акций) и его компания HHL Ruhm (47,37% акций). Акции Ekspress Grupp котируются в официальном списке Таллиннской биржи.
По данным Firmas.lv, АS Delfi в прошлом году работало с оборотом в 5,599 млн евро, что на 6,3% меньше, чем в 2022 году, при этом компания понесла убытки в размере 96 655 евро в противовес прибыли годом ранее.
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