Омбудсмен считает законными письма VID о неточностях в задекларированных доходах

Хотя некоторые жители приходят в замешательство, когда получают подобные письма от VID, цель этих уведомлений - поощрять честную уплату налогов - работает на интересы всего общества, отмечают в ведомстве. В частности, собранные налоги впоследствии позволяют принимать различные меры по социальной поддержке населения, охране здоровья, государственной обороне и другим важным направлениям.

Если гражданин действовал добросовестно, нет причин беспокоиться о том, что VID будет изучать эти данные или попросит разъяснений насчет них, сказали в бюро омбудсмена.

Бюро также отмечает, что в ситуациях, когда возникают проблемы и несоответствия в декларируемых доходах, такие уведомления могут быть очень полезны, поскольку они помогают и своевременно привлекают внимание к потенциальным осложнениям. Например, если налогоплательщик понимает, что на его счет зачислен необлагаемый налогом доход, но он это поступление не задекларировал, он может исправить ситуацию в сотрудничестве с VID, тем самым приведя в порядок свои налоговые отношения с государством, поясняет омбудсмен.

В бюро обращаются граждане, которые недоумевают по поводу практики VID рассылать подобные уведомления. Однако ведомство призывает жителей быть ответственными и честными, а также ценить усилия VID по достижению общих интересов государства и общества.

Бюро также предлагает гражданам ознакомиться с информационными материалами, разработанными VID, чтобы узнать больше о ситуациях, в которых могут возникнуть расхождения в данных.

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