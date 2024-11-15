Сейм принял решение заморозить на два года зарплаты руководителей государственных и муниципальных предприятий. Однако в правиле есть и исключения. С трибуны Сейма оппозиция заявила, что замораживание не коснется, например, генерального директора airBaltic, который зарабатывает почти миллион в год. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Программа: почему главе airBaltic не заморозили зарплату?
Президент страны Эдгар Ринкевич внес в Сейм поправки к закону замораживании зарплат членов правлений государственных и муниципальных предприятий.
Хотя Сейм в окончательном чтении принял поправки, которые предусматривают замораживание зарплат руководителей таких компаний на два года, одновременно было введено и исключение.
Однако замораживания зарплат не произойдет, если вознаграждение тех, кто работает в правлениях и советах, не было увеличено в этом и прошлом году. В этом случае они смогут получить прибавку в размере 2,6 % - такую же, как и другие сотрудники государственной администрации.
Оппозиция обратила внимание на то, что этому критерию соответствует и самый высокооплачиваемый руководитель государственной компании, председатель правления авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс.
"Мартиньш, вероятно, откупоривает напиток в Германии и вполне доволен работой Сейма", - сказал Янис Витенбергс, депутат Сейма от "Национального объединения".
Согласно поправкам, Гаусс сможет претендовать на надбавку к зарплате в размере более 20 000 евро в следующем году, поскольку его годовая зарплата превышает 800 000 тысяч евро.
Глава комиссии, ответственной за ход изменений в законе, Скайдрите Абрама утверждает, что исключение было введено для того, чтобы не дискриминировать тех руководителей, кто ранее не получал надбавку к зарплате.
"Это устанавливает равные условия для всех. На мой взгляд, противоречия нет. Бюро премьер-министра согласовало это с президентом. Президент это принял", - заметила она.
В ходе дебатов не было сказано ни слова, что Сейм отказался заморозить свои собственные зарплаты. В следующем году зарплата депутатов вырастет на 110 евро и составит 4 330 евро в месяц до вычета налогов, сообщает TV3 Ziņas.
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