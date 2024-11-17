Некое латвийское предприятие уже длительное время распространяет брошюры с историями о чудесном излечении, параллельно на выездах торгуя рекламируемыми биоактивными добавками. Несмотря на то, что год назад Центр защиты прав потребителей (PTAC) предупредил жителей о вводящей в заблуждение рекламе, никакого штрафа на предприятие он так и не наложил и деятельность не ограничил, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
PTAC не может остановить торговцев чудо-средствами
Посреди рабочего дня в центр культуры Siguldas devons с большими коробками в руках приходят распространители БАДов. Еще до этого информацию о чуть ли не чудесном средстве жители Сигулды получили в виде буклетов в свои почтовые ящики. Теперь на "семинаре" биоактивные добавки предлагают купить.
Выступая с короткой речью перед собравшейся аудиторией, оратор пытается произвести впечатление авторитета, говоря, что представляет международную фармацевтическую компанию Wellmed. Свою фамилию ведущий мероприятия не называет. И название у предприятия другое. Однако покупатели - в основном, люди старшего возраста - идут и спрашивают, как восстановить слух, зрение и решить другие проблемы со здоровьем.
Участник эксперимента передачи De facto обратился к торговцу с вопросом, как избавиться от болей в спине. Решение "консультант" предлагает без длительного опроса и выяснения диагноза: его средство может остановить боль, особенно, если его пить долгое время. В одной месячной дозе - четыре бутылочки, которые в сумме стоят 56 евро. Консультант рекомендует дозу удвоить. И люди платят. Кто-то - 50 евро, другие - 80. В следующий раз распространители обещают приехать ближе к весне. Сейчас собираются в Литву.
"Нельзя, например, серьезно вылечить ревматологические заболевания, болезни сердца, суставов или кожи с помощью биоактивных добавок. Однако распространители БАДов ведут себя очень агрессивно и промывают мозги", - комментирует ситуацию министр здравоохранения Хосам Абу Мери.
На вопрос De facto, не вводит ли конкретное предприятие потребителей в заблуждение, его представитель ответил отрицательно и призвал связаться с руководством предприятия. Передача сообщает, что в Латвии эти вещества распространяет компания EuroFitoFarm. Ее официально показанный оборот в прошлом году превысил 36 тысяч евро. Комментариев никто из руководства так и не предоставил.
Единственный владелец предприятия - гражданин Украины Роман Мельничук. Пять лет назад он основал и эстонское предприятие Standartfarm, на имя которого и зарегистрированы уже упомянутые БАДы в Латвии. И в Эстонии в начале года наблюдалось подобное введение жителей в заблуждение. Эстонские журналисты взяли интервью у женщины, которая отдала за препараты всю свою пенсию - более 500 евро, думая, что это лекарства. Деньги ей вернуть не удалось.
Однако и там нарушитель пока что ускользнул. "Мы получили жалобы на листовки, оставленные в почтовых ящиках людей. В них биоактивным добавкам придаются лечебные свойства, что согласно Закону о рекламе в Эстонии запрещено", - признал пресс-секретарь Управления по защите прав потребителей и техническому регулированию Эстонии Аап Андреас Ребас.
В Латвийских СМИ вводящие в заблуждения действия предприятия EuroFitoFarm упомянуты были упомянуты еще пять лет назад. Только в прошлом году после повторных новостей в прессе Центр по защите прав потребителей начал дело. С того момента прошел уже год, результата нет и распространители продолжают дурачить жителей. "Вроде бы кажется, что долго, но в то же время и не долго, так как это трансграничный случай. Нужно вдвойне работать двум учреждениям и сотрудничать. Я думаю, что до конца года определенно будут и решения", - сказала директор Центра по защите прав потребителей Зайга Лиепиня.
И это не уже не первый случай, когда центру нужно много времени, чтобы выступить против нарушителей. Прошло по меньшей мере четыре года после появления жалоб, пока защитники потребителей не наказали небанковского кредитора Latvijas Hipotēka, из-за которого жители остались без своей недвижимости.
Максимальный штраф за недобросовестную коммерческую практику центр не применял ни разу. В прошлом году потолки штрафов утроили до 300 тысяч евро. Латвийская ассоциация защиты прав потребителей выступает за отмену потолков штрафов. "Если мы говорим о правовом акте цифровых услуг. Говоря о цифровых гигантах. Например, потолки в 300 000 евро могут не быть соответствующей мерой, если нарушение для потребителей действительно будет большим", - отмечает член правления Байба Милтовича.
За десять лет Центр по защите прав потребителей принял решения по 2687 делам. Половина из этих случаев (1379) связана с вводящей в заблуждение коммерческой практикой. В связи с биоактивным добавками начато 80 дел. В трети случаев (25) предприниматель устранил нарушение добровольно. Однако, чего центр добился по крайней мере в половине случаев - неизвестно.
О рекламе азартных игр, которая также недопустима, но часто появляется, за последние десять лет дел нет вообще. На вопрос, почему это не делалось, директор РТАС допускает, что "заводить дела не было нужно".
Не очень идет и с надзором за потребительскими кредитами. Из 386 дел, которые центр начал за последние 10 лет, решительные действия, например, возложение в обязанность прекратить нарушение, последовало в 29 случаях. Чем заканчивается большинство дел, предоставленные De facto данные не показывают. Нарушения фиксируются, например, в сфере рекламы кредитов. Коммерсанты обходят закон, рекламируя свой бренд или говоря, что он предназначен для ведущих хозяйственную деятельность.
В обществе потребителей говорят о нехватке мощности учреждения. В нем могут возникать кризисные ситуации, когда заявлений слишком много и срок рассмотрения продлевают до четырех месяцев. "РТАС нужно больше средств, чтобы у них была мощность. Именно для департамента жалоб, департамента надзора. Нужно больше людей", - отметила член правления Латвийской ассоциации защиты прав потребителей Текла Жабова.
На практике людей меньше. Бюджет этого года центру нужно было снизить на 200 тысяч евро. О необходимых вложениях руководитель говорит в долгосрочной перспективе. "Ресурсы нам определенно бы пригодились, скажем, для того, чтобы оцифровать вещи, которые еще может быть не оцифрованы. Например, довольно трудоемкий процесс для сотрудников - поддержание базы данных по туризму. В настоящее время ее нет. Просто такой формат, в котором он называется базой данных, но на самом деле это не цифровой инструмент, с помощью которого можно было бы осуществлять надзор. Если бы таких инструментов было больше, то это, безусловно, было бы эффективнее", - отметила директор Центра по защите прав потребителей.
Министр экономики учреждению дополнительные ресурсы не обещает, призывая эффективнее использовать имеющиеся. "Мы измерим продуктивность сотрудников, мы будет использовать различные инструменты, решения, которые помогут руководителям учреждений и самим привести в порядок свои обычные процессы", - отметил министр экономики Виктор Валайнис.
Зайга Лиепиня была назначена на должность главы Центра по защите прав потребителей в августе этого года. Перед этим 19 лет учреждением руководила Байба Витолиня. Работу своей предшественницы Лиепиня не комментирует. Добавляя, что ранее сама работала заместителем госсекретаря в Министерстве экономики и фактически курировала работу центра.
После интереса передачи De facto Сигулдское самоуправление рассматривает возможность изменить правила и в дальнейшем не пускать в помещения своих учреждений арендаторов, связанных с биоактивными добавками. Точно так же, как сейчас помещения центра нельзя использовать представителям нетрадиционных конфессий.
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