PTAC не может остановить торговцев чудо-средствами

В обществе потребителей говорят о нехватке мощности учреждения. В нем могут возникать кризисные ситуации, когда заявлений слишком много и срок рассмотрения продлевают до четырех месяцев. "РТАС нужно больше средств, чтобы у них была мощность. Именно для департамента жалоб, департамента надзора. Нужно больше людей", - отметила член правления Латвийской ассоциации защиты прав потребителей Текла Жабова.

На практике людей меньше. Бюджет этого года центру нужно было снизить на 200 тысяч евро. О необходимых вложениях руководитель говорит в долгосрочной перспективе. "Ресурсы нам определенно бы пригодились, скажем, для того, чтобы оцифровать вещи, которые еще может быть не оцифрованы. Например, довольно трудоемкий процесс для сотрудников - поддержание базы данных по туризму. В настоящее время ее нет. Просто такой формат, в котором он называется базой данных, но на самом деле это не цифровой инструмент, с помощью которого можно было бы осуществлять надзор. Если бы таких инструментов было больше, то это, безусловно, было бы эффективнее", - отметила директор Центра по защите прав потребителей.

Министр экономики учреждению дополнительные ресурсы не обещает, призывая эффективнее использовать имеющиеся. "Мы измерим продуктивность сотрудников, мы будет использовать различные инструменты, решения, которые помогут руководителям учреждений и самим привести в порядок свои обычные процессы", - отметил министр экономики Виктор Валайнис.

Зайга Лиепиня была назначена на должность главы Центра по защите прав потребителей в августе этого года. Перед этим 19 лет учреждением руководила Байба Витолиня. Работу своей предшественницы Лиепиня не комментирует. Добавляя, что ранее сама работала заместителем госсекретаря в Министерстве экономики и фактически курировала работу центра.

После интереса передачи De facto Сигулдское самоуправление рассматривает возможность изменить правила и в дальнейшем не пускать в помещения своих учреждений арендаторов, связанных с биоактивными добавками. Точно так же, как сейчас помещения центра нельзя использовать представителям нетрадиционных конфессий.

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