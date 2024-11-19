Первые слова - это событие, которого с нетерпением ждут все молодые родители. Однако есть семьи, где это случается позже, чем ожидается. Статистика показывает, что у 10-15% двухлетних детей наблюдается задержка речевого развития, а у 4-5% детей нарушения сохраняется и после трех лет. В этой статье детский невролог Микус Дирикс объясняет, что такое нарушения речевого развития, каковы их виды и методы терапии.
Что нужно знать родителям о нарушениях речевого и языкового развития
Что такое язык и речь и каково их нормальное развитие?
Язык и речь - это не одно и то же. Язык - это система символов, помогающая человеку формулировать мысли и рассуждать. Речь, напротив, это механизм выражения. Проще говоря, язык - это то, что мы хотим сказать, а речь - это инструмент, который мы используем, чтобы это сказать.
Нормальное речевое развитие начинается с рождения, когда ребенок начинает реагировать на звуки, позже начинает произносить гласные звуки, а также сочетания гласных и согласных (“бабаба”, “мамама”), а примерно в 12-месячном возрасте дети начинают произносить свои первые слова. Если язык развивается нормально, то к 2 годам ребенок должен уметь употреблять 50-100 слов, а к 4 годам составлять предложения из 4-5 слов и понимать расположение предметов в пространстве (“на”, “под” и др.).
Что такое нарушения развития языка и речи?
Языковые и речевые расстройства представляют собой разнообразные неврологические состояния, которые существенно влияют на способность детей использовать и понимать язык. Эти расстройства могут касаться понимания языка, речи или механических речевых процессов.
О нарушениях языкового и речевого развития могут свидетельствовать различные симптомы или “красные флажки” на соответствующем этапе развития ребенка. Важно посетить специалиста, если ребенок не реагирует на голос родителей, не образует сочетания согласных и гласных к 9 месяцам, не использует более 5 слов в возрасте 18 месяцев, не более 50 слов в возрасте 2 лет или не может соединить два слова для создания нового значения.
Детей с задержкой раннего речевого развития называют поздно говорящими. Это наблюдается примерно у 15% детей. Среди факторов риска - пол ребенка (чаще встречается у мальчиков), низкий вес при рождении и сложности с удержанием внимания. Также нарушения речевого и языкового развития чаще наблюдаются у однояйцевых близнецов. Задержка речевого развития может быть вызвана и факторами окружающей среды, такими как недостаточный уход, а также генетическими факторами - если в семье были подобные нарушения, то риск развития языковых и речевых нарушений увеличивается в 3 раза.
Как диагностируются и лечатся языковые расстройства?
Нарушения языкового и речевого развития диагностирует врач или логопед, и чаще всего диагностика включает в себя выполнение стандартизированных тестов, а также наблюдение за речью и поведением ребенка. Во время диагностики важно оценить и исключить генетические факторы, а также другие причины, такие как нарушение слуха, неврологические нарушения и умственную отсталость.
Эти расстройства можно эффективно лечить с помощью ранней и индивидуально подобранной логопедической терапии. Цель логопедической терапии - улучшение, коррекция и освоение навыков понимания языка и использования речи, расширение словарного запаса, улучшение координации движений рта. Это достигается с помощью различных специально разработанных упражнений, а также игр, бесед и интерактивных занятий.
Важную роль в устранении нарушений языкового и речевого развития играет семья, обеспечивая постоянную языковую стимуляцию в повседневных ситуациях и в домашних условиях. Родители также должны обеспечить поддерживающую среду для уменьшения речевых нарушений, возникающих в стрессовых условиях. В семьях, где растут дети с нарушениями речевого и языкового развития, особенно важно много читать в присутствии детей, говорить и поощрять использование языка в повседневных ситуациях.
Приступая к учебе, стоит выбрать специальные образовательные программы в дошкольном учреждении и школе, предназначенные для детей с нарушениями речевого и языкового развития, чтобы оказать детям дополнительную поддержку и тем самым способствовать освоению речи, чтения и письма.
Значение жирных кислот омега-3
Питание играет важную роль в росте и развитии ребенка, так как обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами. Чтобы язык и речь ребенка могли полноценно развиваться, родители должны убедиться, что ребенок потребляет в оптимальном количестве и жирные кислоты омега-3, поскольку они, особенно докозагексаеновая кислота, или ДГК, необходимы для нормальной работы и развития мозга.
Жирные кислоты омега-3 в естественном виде содержатся в морепродуктах, особенно в жирной рыбе, такой как лосось, скумбрия, тунец, треска. Если в ежедневном рационе не употребляется рыба, рацион можно дополнить качественными пищевыми добавками.
Бренд Möller's, созданный в Норвегии, предлагает широкий ассортимент продуктов с омега-3, подходящих для детей от 4 недель и помогающих детям усваивать ценные жирные кислоты омега-3 (ДГК и ЕПК) дружественным и приятным способом.
Мой первый рыбий жир от Möller - это сверхчистый высококачественный жир из печени трески, который подходит детям раннего возраста. Детям от 3 лет подойдет жидкий рыбий жир Möller с натуральным, лимонным, фруктовым или яблочным вкусом, а также мягкие и вкусные желейные рыбки с рыбьим жиром Möller's Juniors, доступные со вкусами колы, клубники, фруктов и апельсина-лимона. Оба этих продукта содержат также витамин D, который способствует нормальному функционированию иммунной системы, поддержанию здоровья костей и зубов.