Что нужно знать родителям о нарушениях речевого и языкового развития

Важную роль в устранении нарушений языкового и речевого развития играет семья, обеспечивая постоянную языковую стимуляцию в повседневных ситуациях и в домашних условиях. Родители также должны обеспечить поддерживающую среду для уменьшения речевых нарушений, возникающих в стрессовых условиях. В семьях, где растут дети с нарушениями речевого и языкового развития, особенно важно много читать в присутствии детей, говорить и поощрять использование языка в повседневных ситуациях.

Приступая к учебе, стоит выбрать специальные образовательные программы в дошкольном учреждении и школе, предназначенные для детей с нарушениями речевого и языкового развития, чтобы оказать детям дополнительную поддержку и тем самым способствовать освоению речи, чтения и письма.

Значение жирных кислот омега-3

Питание играет важную роль в росте и развитии ребенка, так как обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами. Чтобы язык и речь ребенка могли полноценно развиваться, родители должны убедиться, что ребенок потребляет в оптимальном количестве и жирные кислоты омега-3, поскольку они, особенно докозагексаеновая кислота, или ДГК, необходимы для нормальной работы и развития мозга.

Жирные кислоты омега-3 в естественном виде содержатся в морепродуктах, особенно в жирной рыбе, такой как лосось, скумбрия, тунец, треска. Если в ежедневном рационе не употребляется рыба, рацион можно дополнить качественными пищевыми добавками.

Бренд Möller's, созданный в Норвегии, предлагает широкий ассортимент продуктов с омега-3, подходящих для детей от 4 недель и помогающих детям усваивать ценные жирные кислоты омега-3 (ДГК и ЕПК) дружественным и приятным способом.

Мой первый рыбий жир от Möller - это сверхчистый высококачественный жир из печени трески, который подходит детям раннего возраста. Детям от 3 лет подойдет жидкий рыбий жир Möller с натуральным, лимонным, фруктовым или яблочным вкусом, а также мягкие и вкусные желейные рыбки с рыбьим жиром Möller's Juniors, доступные со вкусами колы, клубники, фруктов и апельсина-лимона. Оба этих продукта содержат также витамин D, который способствует нормальному функционированию иммунной системы, поддержанию здоровья костей и зубов.

Фото: Пресс-фото