RNP и Rīgas ūdens могут разместить акции на бирже

"В настоящее время это единственные муниципальные предприятия Риги, где можно увидеть конкретные действия по подготовке к возможному первичному размещению облигаций или первичному размещению акций на фондовой бирже. С точки зрения бизнес-модели, будущего развития и перспективных финансовых показателей оба предприятия вызывают интерес у потенциальных инвесторов. Предприятия являются прибыльными, с растущими оборотом и доходами", - отмечает экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

Основным направлением развития Rīgas ūdens является выпуск облигаций для привлечения инвестиций. В настоящее время предприятие использует кредиты и средства из фондов поддержки, но планирует также выпуск облигаций, чтобы диверсифицировать источники.

"Мы выбрали партнеров для эмиссии облигаций - банк Signet совместно с юридической фирмой Cobalt. Вместе с нашими партнерами мы работаем над стратегией и графиком, которые планируем утвердить еще в этом году", - рассказала член правления Rīgas ūdens Агнесе Озолкая, добавив, что предприятие видит потенциальный интерес со стороны инвесторов.

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