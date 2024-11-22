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Каталог рождественских подарков для детей: Популярные игрушки и новинки этого года

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Фото статьи
Фото: Пресс-фото

До Рождества осталось чуть больше месяца, и родители, бабушки и дедушки, тети, дяди и друзья уже планируют, как удивить малышей. Мы представляем вашему вниманию каталог подарков для детей на 2024 год, в котором представлены самые популярные игрушки и новинки этого сезона.

Большой ассортимент игрушек

В этом году выбор игрушек для детей огромен как никогда. Подарки для самых маленьких и детей постарше представлены на витринах и в интернет-магазинах, таких как TOYS PLANET . Каждый год тренды на игрушки меняются, поэтому на полках магазинов всегда можно найти новинки, а также любимых персонажей. Чтобы было проще выбрать, вы можете воспользоваться каталогом подарков на сайте www.toysplanet.lv, где игрушки распределены по возрастам, популярным брендам и различным ценовым категориям.

Топ-10 лучших вариантов, которые упростят ваш выбор

Десять лучших идей подарков этого года также облегчают выбор: здесь представлены новейшие игрушки для мальчиков и девочек, детей младшего и старшего возраста. Эти игрушки недавно появились на полках магазинов, и многие из них уже полюбились детям благодаря творческому подходу их создателей к любимым детьми сюжетам. Вот некоторые из них:

Фото статьи
Фото: Пресс-фото
Фото статьи
Фото: Пресс-фото
  • Мегамобиль Человека-паука Monster Jam RC Marvel Spiderman

    Этот радиоуправляемый грузовик Monster Jam — идеальный рождественский подарок для активных детей, которые любят супергероев. Благодаря смелому дизайну в виде Человека-паука, он позволяет детям вжиться в роль отважного героя и испытать скорость и маневренность автомобиля. Такой подарок обещает незабываемые праздничные моменты!

Фото статьи
Фото: Пресс-фото
  • Набор Matchbox «Транспортный центр»

    Этот транспортный центр Matchbox — мини-мир для любителей автомобилей и транспортных средств! Дети могут моделировать различные ситуации с городским транспортом: парковаться, заправляться и даже создавать свой собственный транспортный поток. Это образовательный и увлекательный набор, способствующий развитию новых навыков и творческих способностей, который идеально подходит для рождественского подарка.

Фото статьи
Фото: Пресс-фото
  • Плюшевая игрушка Rainbocorns с аксессуарами Egzzania Fairy Mania

    Эта очаровательная плюшевая игрушка Rainbocorns — волшебный друг, который обязательно понравится детям! Более 50 аксессуаров, разноцветный плюш и неожиданные сюрпризы — каждый набор открывает мир фантазий. Это не только плюшевая игрушка, но и захватывающее приключение, идеальное для рождественского утра, когда дети ожидают волшебства.

Фото статьи
Фото: Пресс-фото
  • Игрушечный бластер X-Shot Toy Blaster Fire Gatlin Gun Insanity

    Этот мощный, впечатляющий игрушечный бластер идеально подходит для детей постарше, любящих активные подвижные игры. Благодаря автоматическому выстрелу и множеству метательных дротиков дети могут соревноваться с друзьями и устраивать увлекательные сражения в помещении или на улице — отличный подарок, чтобы скрасить праздничные игры!

Фото статьи
Фото: Пресс-фото
  • Дневник для секретов Nebulous Stars Nenuphia & Lilya

    Этот уникальный и художественный набор дневников предназначен для творческих детей, которые хотят выразить свои мысли и чувства. Благодаря ярким элементам, привлекательному дизайну и дополнительным аксессуарам этот дневник вдохновляет детей творить, писать и исследовать свой внутренний мир.

Фото статьи
Фото: Пресс-фото
  • Игровой набор «Щенячий патруль: Большой спасательный автомобиль»

    Для юных фанатов мультфильма «Щенячий патруль» это транспортное средство станет отличным подарком к празднику. Благодаря интерактивным функциям, созданным по мотивам любимых персонажей, дети смогут воссоздать любимые миссии по спасению из «Щенячьего патруля» — идеальный выбор для маленьких героев, жаждущих приключений.

Фото статьи
Фото: Пресс-фото
  • Игровой набор «Технодром» TMNT Classic

    Аутентичный дизайн этой базы Черепашек-ниндзя из Технодрома включает в себя множество функций и классическую графику 80-х годов. Этот детализированный и захватывающий игровой набор «Технодром» позволяет детям воссоздавать насыщенные действиями сцены и создавать свои собственные приключения. Этот набор с подвижными деталями и интерактивными элементами привлечет внимание детей и станет отличным развлечением на празднике.

Фото статьи
Фото: Пресс-фото
  • Конструктор LEGO® Icons «Букет полевых цветов»

    Дарить и получать цветы всегда приятно, и этот конструктор LEGO® Icons «Букет полевых цветов» предлагает креативный подход к классическому подарку. Идеально подходит для того, чтобы отметить особое событие цветами, которые никогда не вянут и не нуждаются в поливе!

Фото статьи
Фото: Пресс-фото
  • Подарочный адвент-календарь с обратным отсчетом от Netflix

    Отличный выбор как для детей постарше, так и для взрослых! Этот уникальный адвент-календарь каждый день преподносит новый сюрприз по мотивам Netflix. В каждой ячейке представлены коллекционные предметы из лучших сериалов Netflix, включая «Игру в кальмара», «Бриджертоны» и «Очень странные дела».

Рождественский каталог TOY`S PLANET

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