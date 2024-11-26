Экономист: у половины вкладчиков неправильный пенсионный план 2-го уровня

"Если вам 30-40 лет, до пенсии еще 25-35 лет, (…) главный совет - вкладывать в пенсионные фонды, которые в основном инвестируют в акции. Если вам осталось лет 10 до пенсии, то, соответственно, лучше применить более консервативную стратегию", - дал совет экономист.

Он также отметил, что у многих вкладчиков выбран не тот пенсионный план.

"Проблема в том, что сейчас половина вкладчиков находится не там, где они должны находиться. (…) Поэтому, посмотрите, пожалуйста, где вы находитесь: в каком плане, у какого управляющего, зайдите на latvija.lv, посмотрите на manapensija.lv, какая была доходность у вашего фонда", - призвал Ткачев.

Экономист посоветовал звонить своему управляющему, если у человека есть вопросы и недопонимание.

"Вы потратите, может быть, полчаса, но результатом будет более высокая пенсия" - заверил Олег Ткачев.

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