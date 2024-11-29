В Латвии новая модель наценок на лекарства. Что говорит специалист?

"Хаос - одним словом. Большая неясность и хаос - тремя", - сказала гость передачи.

Новая модель должна заработать 1 января, но до сих пор остается много неясных вопросов.

Фармацевты не понимают, как будут работать новые нормы. Например, нужно ли будут ли платные консультации в аптеках облагаться PVN и какой может быть ставка налога.

"Вообще неясно, что это будет означать с точки зрения бухгалтерии. Крупные аптечные сети смогут решить [перепрограммирование кассовых систем] быстрее и проще. Но для маленьких аптек это может стать проблемой", - отметила профессор.

Зане Дзиркале критикует ситуацию, когда в январе пациентам придется сталкиваться с двумя разными ценами на лекарства - по старой и по новой системе наценок.

"С первого января мы применяем новую модель. Но у нас остаются товары, которые закуплены с этого года. И там никакая переоценка не предусмотрена. Что это будет означать для пациентов - они будут бегать из одной аптеки в другую и искать, где дешевле? Непонятно и то, будут ли аптеки закупать запасы в декабре или, наоборот, избавляться от них", - отметил Дзиркале.

Фармацевты ждут 2 декабря, когда обновят список компенсируемых лекарств. Сейчас пациенты могут получить либо одну упаковку оригинального препарата на 90 таблеток, либо три упаковки по 30 таблеток за ту же цену. Как изменится порядок в будущем, пока неизвестно.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!