У фармацевтов вызывает опасения новая модель регулирования наценок на медикаменты. О том, с какими проблемами могут столкнуться пациенты уже с 1 января 2025 года в программе "Домская площадь" на Латвийском радио 4 рассказала профессор, научный сотрудник кафедры фармакологии Медицинского факультета Латвийского университета Зане Дзиркале. Об этом сообщает портал LSM+.
В Латвии новая модель наценок на лекарства. Что говорит специалист?
"Хаос - одним словом. Большая неясность и хаос - тремя", - сказала гость передачи.
Новая модель должна заработать 1 января, но до сих пор остается много неясных вопросов.
Фармацевты не понимают, как будут работать новые нормы. Например, нужно ли будут ли платные консультации в аптеках облагаться PVN и какой может быть ставка налога.
"Вообще неясно, что это будет означать с точки зрения бухгалтерии. Крупные аптечные сети смогут решить [перепрограммирование кассовых систем] быстрее и проще. Но для маленьких аптек это может стать проблемой", - отметила профессор.
Зане Дзиркале критикует ситуацию, когда в январе пациентам придется сталкиваться с двумя разными ценами на лекарства - по старой и по новой системе наценок.
"С первого января мы применяем новую модель. Но у нас остаются товары, которые закуплены с этого года. И там никакая переоценка не предусмотрена. Что это будет означать для пациентов - они будут бегать из одной аптеки в другую и искать, где дешевле? Непонятно и то, будут ли аптеки закупать запасы в декабре или, наоборот, избавляться от них", - отметил Дзиркале.
Фармацевты ждут 2 декабря, когда обновят список компенсируемых лекарств. Сейчас пациенты могут получить либо одну упаковку оригинального препарата на 90 таблеток, либо три упаковки по 30 таблеток за ту же цену. Как изменится порядок в будущем, пока неизвестно.
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