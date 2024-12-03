Государственное предприятие Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) после технической проверки закрыло три подвальных помещения клуба Artilērijas pagrabi в здании на улице Ригас в Даугавпилсе, которые были признаны небезопасными для эксплуатации, а также расторгло договор с арендатором Artilērijas noliktavas, сообщила агентству LETA директор департамента аренды и продажи недвижимости VNĪ Анита Фелдмане.
Valsts nekustamie īpašumi закрыло часть помещений даугавпилсского клуба Artilērijas pagrabi
Она также отметила, что другие помещения здания безопасны и не их использование не ограничено решением Государственного бюро по контролю за строительством.
В мае этого года на одном из объектов в Даугавпилсе было обнаружено повреждение несущих конструкций подвала, поэтому эти помещения были исключены из договора, и арендаторы не могли ими пользоваться. Из соображений безопасности VNĪ также ограничила использование центральной лестницы до завершения работ по восстановлению перекрытий подвала.
Общее техническое состояние здания регулярно контролируется, и предыдущая проверка, проведенная в 2019 году, подтвердила устойчивость и безопасность здания, отметили представители VNĪ.
Компания отмечает, что VNĪ продолжает работать над обслуживанием и безопасностью здания, чтобы обеспечить его устойчивое и безопасное использование.
Принимая во внимание состояние подвальных помещений, VNĪ в ближайшее время отремонтирует поврежденные конструкции подвального перекрытия, сообщила Фелдмане. В ходе объявленного VNĪ конкурса, было принято решение о заключении договора на "проектируй и строй" среди трех претендентов. Проект по реконструкции подвального перекрытия начнется в начале года, а строительные работы планируется завершить в течение следующих шести месяцев.
В то же время VNĪ приняло решеyие расторгнуть арендные отношения с компанией Artilērijas noliktavas с пятницы, 13 декабря. Решение связано не с техническим состоянием помещений, а с невыполнением арендатором договорных обязательств - длительной задолженностью по арендной плате, задержкой арендных платежей на 10 месяцев, пояснили представители VNĪ, добавив, что VNĪ предложило график погашения задолженности, но он не был соблюден.
С 2019 года на техническое обслуживание и ремонт здания было инвестировано около 54 500 евро, включая ремонт лестниц, окон и дверей, ремонт электрики, замену пожарной сигнализации и системы оповещения во всем здании, замену участков труб водоснабжения и отопления, а также другие работы.
Компания Artilērijas noliktavas была зарегистрирована в 2010 году, ее основной капитал - 2845 евро. Владельцы предприятия - Андрей Файбушевич (89,98%) и Инара Файбушевича (10,02%).
В видеоролике на Facebook Файбушевич заявил, что деятельность клуба Artilērijas pagrabi приостановлена на неопределенный срок. Он также утверждает, что именно VNĪ довело помещение до плохого технического состояния.
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