Valsts nekustamie īpašumi закрыло часть помещений даугавпилсского клуба Artilērijas pagrabi

Она также отметила, что другие помещения здания безопасны и не их использование не ограничено решением Государственного бюро по контролю за строительством.

В мае этого года на одном из объектов в Даугавпилсе было обнаружено повреждение несущих конструкций подвала, поэтому эти помещения были исключены из договора, и арендаторы не могли ими пользоваться. Из соображений безопасности VNĪ также ограничила использование центральной лестницы до завершения работ по восстановлению перекрытий подвала.

Общее техническое состояние здания регулярно контролируется, и предыдущая проверка, проведенная в 2019 году, подтвердила устойчивость и безопасность здания, отметили представители VNĪ.

Компания отмечает, что VNĪ продолжает работать над обслуживанием и безопасностью здания, чтобы обеспечить его устойчивое и безопасное использование.