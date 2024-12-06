Norwegian в будущем году предложит несколько новых маршрутов из Риги

С 3 мая следующего года авиакомпания начнет полеты между Ригой и Сплитом в Хорватии. Рейсы будут выполняться от одного до двух раз в неделю.

Norwegian также продолжит прямые рейсы в Аликанте (Испания), выполняя два рейса в неделю в течение летнего сезона. Компания начала выполнять рейсы по этому маршруту в зимнем сезоне.

Таким образом, в течение летнего сезона авиакомпания будет выполнять в общей сложности восемь маршрутов из Риги. В дополнение к новым маршрутам Norwegian будет обеспечивать рейсы из Риги в Осло, Стокгольм, Копенгаген, Тронхейм и Тиват.

Авиакомпания напоминает, что Norwegian открыла свою постоянную базу в Риге в конце апреля этого года.

Norwegian работает в аэропорту Риги с конца 2005 года.

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