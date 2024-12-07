Женщина случайно привезла ядовитого скорпиона из путешествия

Поскольку дома было прохладно, животное было достаточно малоподвижным. Его легко поймали в банку, в которой скорпион отправился в Рижский зоопарк.

В настоящее время скорпион находится на карантине в инсектарии зоопарка. Вероятно, это самка, ожидающая малышей. Судить о ее дальнейшей судьбе пока рано - стресс, вызванный путешествием, и изменение условий могут отрицательно повлиять на здоровье животного и его способность выжить даже спустя некоторое время после завершения путешествия.

Пока не удалось установить вид скорпиона - это не так уж и просто. Однако в роде Centruroides, к которому он относится, многие виды ядовиты, поэтому это животное также может быть опасным, отмечают в Рижском зоопарке.

Руководитель инсектария Илона Рома рассказала, что, заметив скорпиона среди привезенных вещей, главное - прежде всего позаботиться о своей безопасности.