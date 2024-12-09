В Рижском зоопарке пройдут "Зимние ночи"

"Зимние ночи" в зоопарке пройдут с 20 декабря по 5 января и с 9 по 11 января. Кассы будут открыты до 20.00, но посетители могут наслаждаться рождественской атмосферой до 21.00 Экспозиция в помещениях будет работать с 11.00 до 20.30.

В эти дни гостей ждут особо привлекательные цены : каждый день после 13.00 вход будет стоить всего семь евро.

Посетители вечернего зоопарка смогут понаблюдать и за кормлением животных.

В 18:15 альпак будут кормить морковью, а в 18:30 олени отведают лишайник. Кроме того, посетители смогут понаблюдать за пирующими совами. А жирафы Чак и Вакилиа получат свой ужин в 15.00

Сами же гости могут согреться в теплых павильонах, изучая их обитателей и экспозицию, а также у костра. Горячее питание и напитки обеспечат зоокафе. Будет и Дед Мороз со сказочными гномами.

24 и 31 декабря "Зимних" ночей не будет. Касса в эти дни работает до 14.00, а зоопарк до 15.00.

25 и 26 декабря, а также 1 января все будет вновь открыто.

Для взрослых вход в эти дни стоит 7 евро, для детей - 5,00 евро в будние дни и 6,00 евро в праздничные дни.

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