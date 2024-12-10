Стоимость проезда в региональном общественном транспорте может снова вырасти

"Я уверен, что следующей весной, когда пройдет год с момента последнего пересмотра тарифов, ATD обратится в Совет по общественному транспорту с предложением пересмотреть эти тарифы", - сказал Мерирандс.

Председатель правления ATD признал, что поездки на региональных автобусах и поездах могут подорожать.

Он также отметил, что в декабре 2023 года при утверждении действующих тарифов Совет общественного транспорта поручил ATD регулярно контролировать статьи расходов в общественном транспорте и не реже одного раза в год сообщать о возможном повышении тарифов.

Мерирандс отметил, что в бюджете на следующий год на общественный транспорт предусмотрено почти 94 миллиона евро, чего недостаточно, чтобы сохранить сеть общественного транспорта на нынешнем уровне, ничего не меняя.

Он также отметил, что ATD, как заказчик общественного транспорта на региональном транспорте, видит несколько направлений, по которым необходимо работать, и работа уже началась.

"Речь идет не только о сокращении транспортной сети, но и о предоставлении тех же услуг более эффективным способом", - сказал Мерирандс.

Среди них председатель правления АТД отметил, что в следующем году всего будет оценено более 1500 рейсов.

Уже сообщалось, что в декабре 2023 года Совет по общественному транспорту утвердил новую систему билетов и тарифов регионального общественного транспорта.

С 1 апреля 2024 года вступили в силу новые тарифы и типы билетов для пользования региональным общественным транспортом

В новой системе тарифов минимальная стоимость проезда в Риге составила 1,5 евро, в других городах - один евро, а за пределами городов - 0,7 евро. При этом стоимость поездки на поезде, например, по маршруту Рига - Лиепая выросла с 7,4 евро до 8,01 евро, а стоимость поездки на автобусе по этому маршруту выросла с 8,65 евро до 10,4 евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!