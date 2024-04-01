В региональном общественном транспорте вступили в силу новые тарифы и типы билетов

Кроме того, чтобы поддержать поезд как основу общественного транспорта, в Айзкраукле, Тукумсе, Краславе и Дагде будет введен новый тип билета "Поезд+", позволяющий совершать короткие поездки на автобусе до или от ж/д станции без дополнительной платы или с минимальной дополнительной платой.

С сегодняшнего дня в поездах будут действовать билеты на один день, три дня, пять дней и 30 дней, а в региональных автобусах - одноразовые билеты и месячные билеты. Когда все типы билетов станут одинаковыми для поездов и автобусов, также будут введены билеты на 10 и 20 поездок.

ATD добавляет, что для автобусных рейсов также сохранятся существующие типы билетов: от 10 до 19 поездок, от 20 до 34 поездок и более 35 поездок.

В то время как существующий месячный билет окупается после 33 поездок на поездах и 41 поездки на автобусе, по новой системе тарифов билеты абонементного типа будут окупаться с 21-й поездки на поездах и автобусах.

В ATD пояснили, что стоимость проезда на поезде по маршруту Рига - Лиепая раньше составляла 7,4 евро, а теперь составит 8,9 евро, а стоимость проезда на автобусе по этому маршруту составляла 8,65 евро, а теперь будет 10,4 евро.

На маршруте Рига - Сигулда стоимость проезда в поезде составляла 2,1 евро, а теперь проезд подорожает до 2,5 евро, а на маршруте Рига - Мадона - с 5,45 евро до 6,5 евро.

Нынешняя система оплаты проезда в региональном общественном транспорте действует в Латвии с 2020 года - последнее изменение стоимости проезда в региональном общественном транспорте произошло 15 января 2020 года, когда на всех региональных маршрутах стоимость проезда увеличилась на 0,1 евро независимо от расстояния. Стоимость проезда на поезде, превышающая 1,9 евро, была увеличена на 0,2 евро.

Работа над новой системой тарифов регионального общественного транспорта началась в 2023 году в соответствии с решением, принятым на заседании правительства, которым Министерству сообщения было поручено подготовить и представить в Кабинет министров предложение о мерах по снижению объема компенсации, чтобы решить вопрос о дополнительных средствах, необходимых в государственном бюджете для покрытия убытков поставщиков услуг общественного транспорта.

Одним из решений стал пересмотр существующей системы тарифов и разработка новой.

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