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Дом Москвы не удалось продать и на третьем аукционе

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Дом Москвы
Дом Москвы Фото: TVNET

VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) и на третьем аукционе не удалось привлечь потенциальных инвесторов для покупки Дома Москвы в Риге, свидетельствует информация на сайте аукционов izsoles.ta.gov.lv.

VNĪ предлагало купить объект на улице Марияс на повторном аукционе со стартовой ценой 2,499 миллиона евро.

Недвижимость состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и расположенного на нем здания.

Уже сообщалось, что на первом аукционе в сентябре Дом Москвы был выставлен на продажу со стартовой ценой 3,57 миллиона евро. Впоследствии цена была снижена на 20%, и объект вновь был выставлен на продажу по цене 2,856 млн евро, но и в этом случае не нашлось желающих.

Перед аукционом в ноябре стартовая цена была снижена еще на 10% - до 2,499 млн евро.

Уже сообщалось, что 11 января 2024 года Сейм принял в окончательном чтении закон "Об отчуждении недвижимого имущества, необходимом для предотвращения угроз национальной безопасности", что привело к передаче так называемого Дома Москвы в государственную собственность.

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