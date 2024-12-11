Дом Москвы не удалось продать и на третьем аукционе

VNĪ предлагало купить объект на улице Марияс на повторном аукционе со стартовой ценой 2,499 миллиона евро.

Недвижимость состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и расположенного на нем здания.

Уже сообщалось, что на первом аукционе в сентябре Дом Москвы был выставлен на продажу со стартовой ценой 3,57 миллиона евро. Впоследствии цена была снижена на 20%, и объект вновь был выставлен на продажу по цене 2,856 млн евро, но и в этом случае не нашлось желающих.

Перед аукционом в ноябре стартовая цена была снижена еще на 10% - до 2,499 млн евро.

Уже сообщалось, что 11 января 2024 года Сейм принял в окончательном чтении закон "Об отчуждении недвижимого имущества, необходимом для предотвращения угроз национальной безопасности", что привело к передаче так называемого Дома Москвы в государственную собственность.

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