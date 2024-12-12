Магазин не разрешил зайти за покупками рижанке с собакой в специальном рюкзаке

Кристине указывает, что Джулия создает меньший риск аллергической реакции у чувствительных к животным людей, так как у нее не шерсть, а волосы, которые не выпадают.

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) отмечает, что нет нормативных актов, запрещающих находиться животным в местах общепита, однако с ними нельзя подходить в места, где еда готовится. Единственное исключение - собака-поводырь, которая может сопровождать человека везде без исключения, в том числе в магазинах и кафе.

"Цель IKEA - обеспечить как можно лучший опыт клиента, в то же время обеспечивая безопасность посетителей и сотрудников IKEA. Мы любим домашних животных, однако в наши магазины вход с ними закрыт. Это связано с тем, что могут быть созданы нежелательные неудобства нашим коллегам или клиентам, у которых, например, может быть аллергия на домашних животных, кроме того, мы стараемся обеспечивать наивысший уровень гигиены в нашем магазине и шведском ресторане".

Клиенты, у которых есть проблемы со здоровьем и которых сопровождают полностью обученные собаки, могут посещать магазин вместе с этими поводырями. Перед тем, как рассматривать возможность явиться в магазин с домашними животными, призываем ознакомиться с информацией на нашем сайте, кроме того, информация об этом правиле размещена на входных дверях в магазин. Приносим извинения за причиненные неудобства", - указала глава отдела корпоративных услуг IKEA Рената Данте.

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