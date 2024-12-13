Проблемы с электронной почтой: материальный ущерб должен быть возмещен государством

Министр умной администрации и регионального развития Инга Берзиня добавила, что ответственными за допущенные в процессе внедрения электронных адресов ошибки являются руководители высшего звена, которые понесут наказание.

Всем тем жителям, чьи права оказались ущемлены, следует обратиться с заявлением в VDAA, которое проведет первичную оценку и направит оповещение соответствующему госучреждению.

Лиопа сообщил, что в настоящее время по одному заявлению получили присяжные судебные приставы и Регистр предприятий, а десять заявлений получило VDAA. Сейчас еще неизвестно, какой может быть сумма, необходимая для компенсации, но очевидно, что госуправление должно будет понести материальную ответственность и возместить причиненный населению материальный ущерб, сказал он.

Где будет изыскано финансирование, пока неизвестно, но министр допустила, что его придется найти в бюджете VDAA.