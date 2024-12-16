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Сильный ветер повредил территорию общества защиты животных Ķepu-ķepā

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Сильный ветер повредил территорию общества защиты животных Ķepu-ķepā
Сильный ветер повредил территорию общества защиты животных Ķepu-ķepā Фото: Biedrība "Ķepu-Ķepā"

Утром в понедельник, 16 декабря, ветер и упавшие деревья сильно повредили nерриторию общества защиты животных Ķepu-ķepā в Елгавском крае.

Ветер поднял в воздух один из вольеров и бросил его на пасеку. Были повреждены и и вольер, и ульи.

Упавшие деревья повредили и другие вольеры. По оценкам приюта, на территории сломано десять сосен, сломаны также большие ветки клена, и теперь клен необходимо срубить.

Арбористы и работники приюта членами своих семей работают на территории Ķepu-ķepā, чтобы привести территорию в порядок и оценить ущерб.

Галерея: Ущерб стихии на территории Ķepu-ķepā

​В приюте предполагают, что ущерб достигнет "четырехзначной цифры", поэтому он ищет поддержки у доноров.

Ķepu-ķepā также может предоставить информацию о том, какие ремонтные работы и помощь потребуются во вторник, 17 декабря.

Приют находится в волости Салгалес Елгавского края.

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