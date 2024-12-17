Что подарить ей на Новый год?

Технологию MopExtend™ RoboSwing для мытья полов и очистки любых щелей и зазоров.

Функцияю Smart to Clean для автоматической очистки щетины щетки.

Зарядная станция с горячей водой (70°C) для максимальной чистоты.

Это подарок, сочетающий в себе современные технологии и практичность, позволяющий уделять время тому, что действительно важно и приносит радость.

Фото: Publicitātes foto

5. Dreame H14 Dual – универсальный пылесос для дома

Щетки, тряпки, губки, пылесос такой и пылесос другой... Но разве не было бы удобнее, если бы все можно было сделать с помощью одного универсального устройства, не занимающего много места?

Встречайте – универсальный пылесос, который станет отличным союзником в уборке дома:

Функционал «Пять в одном»: мытье полов, уборка пылесосом, уборка самых разных поверхностей. Устройство справится со всем: от тщательной чистки ковров до очистки мельчайших зазоров.

мытье полов, уборка пылесосом, уборка самых разных поверхностей. Устройство справится со всем: от тщательной чистки ковров до очистки мельчайших зазоров. Автоматическое регулирование мощности для оптимальной очистки без ненужной потери энергии.

для оптимальной очистки без ненужной потери энергии. Гигиеническая сушка – горячий воздух ( 60°C) для чистоты щетины щетки.

Это устройство станет надежным помощником в уборке дома, облегчит повседневную жизнь и не займет много места.

Фото: Publicitātes foto

Не упустите возможность порадовать своего близкого человека особенным подарком от Dreame в эти зимние праздники! Сочетая в себе практичность и элегантность, эти устройства станут надежным повседневным помощником, делающим жизнь удобнее и прекраснее.