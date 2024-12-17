Что подарить ей на Новый год?

- Технологию MopExtend™ RoboSwing для мытья полов и очистки любых щелей и зазоров.
- Функцияю Smart to Clean для автоматической очистки щетины щетки.
- Зарядная станция с горячей водой (70°C) для максимальной чистоты.
Это подарок, сочетающий в себе современные технологии и практичность, позволяющий уделять время тому, что действительно важно и приносит радость.
5. Dreame H14 Dual – универсальный пылесос для дома
Щетки, тряпки, губки, пылесос такой и пылесос другой... Но разве не было бы удобнее, если бы все можно было сделать с помощью одного универсального устройства, не занимающего много места?
Встречайте – универсальный пылесос, который станет отличным союзником в уборке дома:
- Функционал «Пять в одном»: мытье полов, уборка пылесосом, уборка самых разных поверхностей. Устройство справится со всем: от тщательной чистки ковров до очистки мельчайших зазоров.
- Автоматическое регулирование мощности для оптимальной очистки без ненужной потери энергии.
- Гигиеническая сушка – горячий воздух ( 60°C) для чистоты щетины щетки.
Это устройство станет надежным помощником в уборке дома, облегчит повседневную жизнь и не займет много места.
Не упустите возможность порадовать своего близкого человека особенным подарком от Dreame в эти зимние праздники! Сочетая в себе практичность и элегантность, эти устройства станут надежным повседневным помощником, делающим жизнь удобнее и прекраснее.