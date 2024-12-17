Пособие по уходу за ребенком-инвалидом будет существенно увеличено

Нынешний размер пособия составляет 313,43 евро в месяц, и в последний раз оно было увеличено в 2019 году и установлено на том же уровне, что и пособие для инвалидов с детства.

По данным Министерства благосостояния, семьи с ребенком-инвалидом сталкиваются с дополнительными потребностями и расходами, связанными с наилучшим обеспечением интересов ребенка. Кроме того, ребенок с очень тяжелыми нарушениями нуждается в постоянном присмотре и очень существенном или даже стопроцентном уходе независимо от возраста.

По данным Государственного агентства социального страхования, в сентябре этого года пособия по уходу выплачивались на 3600 детей, что составляет около 40% от общего числа детей с инвалидностью в стране.

Ожидается, что ориентировочное количество детей-инвалидов, на которых будет выплачиваться пособие по уходу, составит 3809 в 2025 году, 4113 евро в 2026 году и 4443 евро в 2027 году.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!