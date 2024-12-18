Согласно данным исследования заработных плат руководителей, проведенного Figure Baltic Advisory в этом году, председатели правлений и исполнительные директора в Литве зарабатывают в среднем 10 585 евро, в Латвии - 8538 евро, а в Эстонии - 9307 евро брутто в месяц, сообщает Rus.Postimees.
Обзор зарплат: в какой из стран Балтии топ-менеджеры зарабатывают больше всего?
Заработные платы руководителей выросли во всех трех странах по сравнению с прошлым годом: в Эстонии на 5,8 процента, в Латвии на 5,9 процента и в Литве на 6,8 процента.
Ежемесячные базовые оклады членов правления в Эстонии увеличились на 6,6 процента, в Латвии на 8,3 процента, а в Литве на 10,3 процента.
В Литве руководители получают самые высокие зарплаты в регионе. Однако следует учитывать, что литовские брутто-зарплаты включают компонент социального налога, что означает значительно более низкий размер фактического дохода по сравнению с Латвией и Эстонией.
Таким образом, средняя ежемесячная нетто-зарплата топ-менеджеров в Литве в этом году составляет 6404 евро, в Латвии - 5857 евро, а в Эстонии - 7178 евро.
"Важно понимать, что это средний показатель зарплат всех руководителей, - уточнил ведущий аналитик Figure Baltic Advisory Илмар Пыхяла. - Размер зарплаты зависит от оборота организации, количества сотрудников, сектора и других факторов. Например, зарплата руководителя компании с оборотом в несколько миллионов евро и с десятком сотрудников начинается примерно с 4000 евро, тогда как зарплата руководителя крупной группы компаний с оборотом в сотни миллионов евро и тысячами сотрудников значительно превышает средний показатель".
Годовой совокупный доход исполнительных директоров, включающий бонусы, в Эстонии вырос на 7,9 процента и в среднем превысил 138 000 евро.
В Латвии и Литве годовой доход председателей правлений увеличился на 8,8 процента, составив более 146 000 евро в Литве и 126 000 евро в Латвии. Различия в налогах также влияют на общую картину. В Эстонии повышение зарплат затронуло 62 процента исполнительных директоров и 66 процентов членов правлений. В Латвии повышение получили 60 процентов председателей правлений и 71 процент членов правлений, а в Литве - 72 и 78 процентов соответственно.
В Литве рост заработных плат был самым высоким, однако по сравнению с прошлым годом он оказался в два раза меньше. В Эстонии рост зарплат также замедлился, но остался на среднем уровне последних 4-5 лет, что справедливо и для Латвии.
Структура зарплат в Литве наиболее стабильна: переменная часть, включающая различные бонусы, составляет в среднем 9 процентов от общего дохода. В Латвии и Эстонии доля переменной части выше - 12 и 15 процентов соответственно.
Рост зарплат в Литве поддерживается устойчивым экономическим ростом и растущим спросом на квалифицированных руководителей. В Эстонии и Латвии зарплаты руководителей также растут, несмотря на скромные темпы экономического роста в Латвии и рецессию в Эстонии. Это объясняется конкурентным давлением, с которым сталкиваются компании.
В Эстонии исследование охватывает данные 221 председателя правления и 292 членов правлений. В Литве в исследовании участвовали 205 председателей правлений и 78 членов правлений, а в Латвии - 197 председателей и 235 членов правлений. Компания Figure Baltic Advisory проводит исследования заработных плат руководителей с 1995 года в Эстонии, с 1999 года в Латвии и с 2007 года в Литве.
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