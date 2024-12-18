Обзор зарплат: в какой из стран Балтии топ-менеджеры зарабатывают больше всего?

Годовой совокупный доход исполнительных директоров, включающий бонусы, в Эстонии вырос на 7,9 процента и в среднем превысил 138 000 евро.

В Латвии и Литве годовой доход председателей правлений увеличился на 8,8 процента, составив более 146 000 евро в Литве и 126 000 евро в Латвии. Различия в налогах также влияют на общую картину. В Эстонии повышение зарплат затронуло 62 процента исполнительных директоров и 66 процентов членов правлений. В Латвии повышение получили 60 процентов председателей правлений и 71 процент членов правлений, а в Литве - 72 и 78 процентов соответственно.

В Литве рост заработных плат был самым высоким, однако по сравнению с прошлым годом он оказался в два раза меньше. В Эстонии рост зарплат также замедлился, но остался на среднем уровне последних 4-5 лет, что справедливо и для Латвии.

Структура зарплат в Литве наиболее стабильна: переменная часть, включающая различные бонусы, составляет в среднем 9 процентов от общего дохода. В Латвии и Эстонии доля переменной части выше - 12 и 15 процентов соответственно.

Рост зарплат в Литве поддерживается устойчивым экономическим ростом и растущим спросом на квалифицированных руководителей. В Эстонии и Латвии зарплаты руководителей также растут, несмотря на скромные темпы экономического роста в Латвии и рецессию в Эстонии. Это объясняется конкурентным давлением, с которым сталкиваются компании.

В Эстонии исследование охватывает данные 221 председателя правления и 292 членов правлений. В Литве в исследовании участвовали 205 председателей правлений и 78 членов правлений, а в Латвии - 197 председателей и 235 членов правлений. Компания Figure Baltic Advisory проводит исследования заработных плат руководителей с 1995 года в Эстонии, с 1999 года в Латвии и с 2007 года в Литве.

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