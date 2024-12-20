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TOP домашних помощников Dreame: В новом году передайте ежедневную уборку помощникам и сосредоточьтесь на том, что вас действительно вдохновляет!

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Фото статьи
Фото: Пресс-фото

В новом году многие из нас хотят посвящать больше времени семье, хобби или достижению новых целей. Однако уборка дома часто отвлекает от этого.

С современными помощниками Dreame вы сможете избавиться от ежедневной рутины, добиться безупречной чистоты и посвящать больше времени тому, что для Вас действительно важно. Мы составили ТОП-лист домашних помощников, которые помогут вам справиться с повседневными делами:

Dreame Z30 - мощный беспроводной пылесос

Фото статьи
Фото: Пресс-фото

Последняя модель Dreame отличается превосходным качеством и делает уборку дома простой и эффективной.

- Чистота без компромиссов:

o Мощное всасывание и фильтр HEPA с эффективностью 99,99% улавливают даже самые мелкие частицы пыли.

o Интеллектуальное обнаружение загрязнений автоматически регулирует мощность всасывания в зависимости от количества загрязнений.

- Универсальность и удобство:

o Подходит как для твердых полов, так и для ковров, очищает всю комнату от одной стороны до другой.

o До 90 минут работы от аккумулятора позволяют убирать весь дом за один раз.

Почему стоит выбрать? Практичный подарок, который поможет вам сэкономить время и энергию. Не упустите шанс купить Z30 в декабре с большой скидкой.

Dreame X40 Ultra – умный робот для мытья полов

Фото статьи
Фото: Пресс-фото

Этот умный робот для мытья полов идеально сочетает в себе современные технологии, обеспечивая идеальную чистоту!

- Современные технологии:

o Функция MopExtend™ RoboSwing обеспечивает тщательную уборку пола и доступ даже в самые узкие щели.

o Функция Smart to Clean автоматически очищает щетинки во время уборки.

- Простота и гигиеничность в использовании:

o Зарядная станция с горячей водой 70°C обеспечивает полную чистоту и нейтрализует бактерии.

Почему стоит выбрать? Этот прибор позволит вам тратить меньше времени на уборку и больше времени - на действителньо важные дела. Декабрьские скидки делают «умного робота» еще более привлекательным!

Dreame H14 Dual – универсальный пылесос

Фото статьи
Фото: Пресс-фото

Избавьтесь от сложных методов уборки с помощью этого универсального пылесоса.

- Универсальная функциональность:

o «5 в 1» - уборка щеткой, пылесос и чистка мельчайших щелей - все в одном приборе.

- Гигиеничная сушка:

o Горячий воздух температурой 60°C обеспечивает чистоту щетины, устраняя неприятные запахи и бактерии.

- Интеллектуальный контроль мощности:

o Автоматически подстраивается под количество загрязнений, обеспечивая оптимальную уборку и экономию электроэнергии.

Почему стоит выбрать?

Идеальный выбор для тех, кто хочет упростить уборку дома с помощью одного инструмента и иметь больше свободного времени.

Dreame H12 Pro – современное решение для мытья полов

Фото статьи
Фото: Пресс-фото

Сделайте ежедневную уборку простой и приятной с H12 Pro.

- Безупречная чистота:

o Очищает и сушит пол вдоль плинтусов, добираясь даже до самых труднодоступных мест.

o Функция самоочистки поддерживает валик в чистоте, предотвращая скопление грязи и волос.

- Эффективный и мощный:

o Длительная работа - до 35 минут на одной зарядке.

o Мощная сила всасывания обеспечивает удаление всей грязи, даже с ковров.

Почему стоит выбрать? Подарок, сочетающий в себе мощность, удобство и современный дизайн. А специальная декабрьская цена делает его еще лучше!

Dreame L10s Pro – умное решение для уборки

Фото статьи
Фото: Пресс-фото

Откройте для себя робота, который не только убирает, но и заботится обо всех нюансах уборки.

- Современный дизайн и функциональность:

o Мощность всасывания Vormax™ 7000 Pa для легкой уборки.

o Оптимизированные карты уборки для более быстрого и точного планирования маршрутов.

- Простота в использовании:

o Голосовое управление обеспечивает легкое управление, настраивая параметры уборки в соответствии с вашими потребностями.

Почему стоит выбрать? Отличный помощник для каждой семьи, позволяющий уделять больше времени себе.

В новом году превратите уборку дома в простой и эффективный процесс с помощью передовых чистящих средств Dreame. Только в декабре вы можете приобрести различные продукты Dreame со скидкой до 40 % - отличная возможность начать год с безупречной чистоты и проводить больше свободного времени с собой и близкими!

Умных помощников Dreame можно приобрести со скидкой уже сейчас в m79internetshopals, tet.lv, rdelectronics и evelatus.lv!

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