В новом году многие из нас хотят посвящать больше времени семье, хобби или достижению новых целей. Однако уборка дома часто отвлекает от этого.
TOP домашних помощников Dreame: В новом году передайте ежедневную уборку помощникам и сосредоточьтесь на том, что вас действительно вдохновляет!
С современными помощниками Dreame вы сможете избавиться от ежедневной рутины, добиться безупречной чистоты и посвящать больше времени тому, что для Вас действительно важно. Мы составили ТОП-лист домашних помощников, которые помогут вам справиться с повседневными делами:
Dreame Z30 - мощный беспроводной пылесос
Последняя модель Dreame отличается превосходным качеством и делает уборку дома простой и эффективной.
- Чистота без компромиссов:
o Мощное всасывание и фильтр HEPA с эффективностью 99,99% улавливают даже самые мелкие частицы пыли.
o Интеллектуальное обнаружение загрязнений автоматически регулирует мощность всасывания в зависимости от количества загрязнений.
- Универсальность и удобство:
o Подходит как для твердых полов, так и для ковров, очищает всю комнату от одной стороны до другой.
o До 90 минут работы от аккумулятора позволяют убирать весь дом за один раз.
Почему стоит выбрать? Практичный подарок, который поможет вам сэкономить время и энергию. Не упустите шанс купить Z30 в декабре с большой скидкой.
Dreame X40 Ultra – умный робот для мытья полов
Этот умный робот для мытья полов идеально сочетает в себе современные технологии, обеспечивая идеальную чистоту!
- Современные технологии:
o Функция MopExtend™ RoboSwing обеспечивает тщательную уборку пола и доступ даже в самые узкие щели.
o Функция Smart to Clean автоматически очищает щетинки во время уборки.
- Простота и гигиеничность в использовании:
o Зарядная станция с горячей водой 70°C обеспечивает полную чистоту и нейтрализует бактерии.
Почему стоит выбрать? Этот прибор позволит вам тратить меньше времени на уборку и больше времени - на действителньо важные дела. Декабрьские скидки делают «умного робота» еще более привлекательным!
Dreame H14 Dual – универсальный пылесос
Избавьтесь от сложных методов уборки с помощью этого универсального пылесоса.
- Универсальная функциональность:
o «5 в 1» - уборка щеткой, пылесос и чистка мельчайших щелей - все в одном приборе.
- Гигиеничная сушка:
o Горячий воздух температурой 60°C обеспечивает чистоту щетины, устраняя неприятные запахи и бактерии.
- Интеллектуальный контроль мощности:
o Автоматически подстраивается под количество загрязнений, обеспечивая оптимальную уборку и экономию электроэнергии.
Почему стоит выбрать?
Идеальный выбор для тех, кто хочет упростить уборку дома с помощью одного инструмента и иметь больше свободного времени.
Dreame H12 Pro – современное решение для мытья полов
Сделайте ежедневную уборку простой и приятной с H12 Pro.
- Безупречная чистота:
o Очищает и сушит пол вдоль плинтусов, добираясь даже до самых труднодоступных мест.
o Функция самоочистки поддерживает валик в чистоте, предотвращая скопление грязи и волос.
- Эффективный и мощный:
o Длительная работа - до 35 минут на одной зарядке.
o Мощная сила всасывания обеспечивает удаление всей грязи, даже с ковров.
Почему стоит выбрать? Подарок, сочетающий в себе мощность, удобство и современный дизайн. А специальная декабрьская цена делает его еще лучше!
Dreame L10s Pro – умное решение для уборки
Откройте для себя робота, который не только убирает, но и заботится обо всех нюансах уборки.
- Современный дизайн и функциональность:
o Мощность всасывания Vormax™ 7000 Pa для легкой уборки.
o Оптимизированные карты уборки для более быстрого и точного планирования маршрутов.
- Простота в использовании:
o Голосовое управление обеспечивает легкое управление, настраивая параметры уборки в соответствии с вашими потребностями.
Почему стоит выбрать? Отличный помощник для каждой семьи, позволяющий уделять больше времени себе.
В новом году превратите уборку дома в простой и эффективный процесс с помощью передовых чистящих средств Dreame. Только в декабре вы можете приобрести различные продукты Dreame со скидкой до 40 % - отличная возможность начать год с безупречной чистоты и проводить больше свободного времени с собой и близкими!
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