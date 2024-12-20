TOP домашних помощников Dreame: В новом году передайте ежедневную уборку помощникам и сосредоточьтесь на том, что вас действительно вдохновляет!

o Длительная работа - до 35 минут на одной зарядке.

o Мощная сила всасывания обеспечивает удаление всей грязи, даже с ковров.

Почему стоит выбрать? Подарок, сочетающий в себе мощность, удобство и современный дизайн. А специальная декабрьская цена делает его еще лучше!

Dreame L10s Pro – умное решение для уборки

Фото: Пресс-фото

Откройте для себя робота, который не только убирает, но и заботится обо всех нюансах уборки.

- Современный дизайн и функциональность:

o Мощность всасывания Vormax™ 7000 Pa для легкой уборки.

o Оптимизированные карты уборки для более быстрого и точного планирования маршрутов.

- Простота в использовании:

o Голосовое управление обеспечивает легкое управление, настраивая параметры уборки в соответствии с вашими потребностями.

Почему стоит выбрать? Отличный помощник для каждой семьи, позволяющий уделять больше времени себе.

В новом году превратите уборку дома в простой и эффективный процесс с помощью передовых чистящих средств Dreame. Только в декабре вы можете приобрести различные продукты Dreame со скидкой до 40 % - отличная возможность начать год с безупречной чистоты и проводить больше свободного времени с собой и близкими!

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