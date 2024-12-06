Решение правительства уменьшить уставный капитал airBaltic: прокуратура завершила проверку

Генеральная прокуратура завершила расследование решения Кабинета министров о поддержке уменьшения уставного капитала предприятия Air Baltic Corporation на 571,293 миллиона евро для покрытия убытков, накопленных в предыдущие годы, сообщила прокуратура.

В результате проверки был сделан вывод, что сокращение уставного капитала, поддержанное Кабинетом министров, не снижает стоимость airBaltic или количество акций, принадлежащих государству.

Кроме того, обязательства airBaltic перед государством в отношении государственной поддержки остаются неизменными. Уменьшение уставного капитала на 571,293 миллиона евро для покрытия убытков, накопленных в предыдущие годы, не нарушает условий, на которых была предоставлена государственная поддержка и на которых airBaltic должна осуществить выход из господдержки.

Проверка прокуратуры подтвердила, что уменьшение уставного капитала связано с необходимостью упростить структуру акций путем создания единого класса для всех акций и уменьшения их номинальной стоимости.

Уменьшение номинальной стоимости акций и связанная с этим передача разницы в стоимости акций для покрытия убытков улучшает финансовое положение компании, отмечает ведомство. С точки зрения национальных интересов, уменьшение уставного капитала и связанная с этим передача разницы в стоимости акций для покрытия убытков улучшает ликвидность акций, что необходимо для успешного выхода airBaltic из господдержки, предоставленной airBaltic для преодоления последствий Covid-19.

"Кабинет министров действовал в рамках своей компетенции, когда принимал решение о поддержке уменьшения уставного капитала", - говорится в заявлении прокуратуры.

Концерн латвийской национальной авиакомпании airBaltic в первые девять месяцев этого года работал с убытками в размере 48,503 миллиона евро по сравнению с прибылью за аналогичный период прошлого года, сообщил президент и главный исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс в четверг во время общения с инвесторами.

В свою очередь, оборот группы airBaltic за первые девять месяцев 2024 года вырос на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 575,342 миллиона евро.

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