Переведены и опубликованы исторические документы XVI века, проливающие свет на историю региона Селия, сообщил агентству LETA редактор платформы открытого доступа к историческим материалам Латвии и региональным исследованиям Historia.lv, а также руководитель проекта "От Нереты до Эрберге - истории Лейшмальского пути" Валтер Гривиньш.
Переведены и опубликованы уникальные исторические источники XVI века, связанные с историей Селии
В рамках проекта "От Нереты до Эрберге - истории Лейшмальского пути", поддержанного культурной программой Селии, были собраны материалы о Неретской приходской земле, а также о поместьях Пилкалне, Грицгале, Вецмемеле и Лиелмемеле. В исторической литературе неоднократно упоминались ссылки на старинные документы, связанные с основанием этих поместий, такие как ленные книги, акты купли-продажи и дарственные грамоты XVI века.
Гривиньш отметил, что ранее эти документы не были переведены и опубликованы. Благодаря материалам, оцифрованным Институтом Гердера и доступным в интернете, в частности, собранию документов по истории поместий Западной Латвии, собранному историком Альбертом Бауэром, удалось обнаружить несколько из этих документов. С помощью специалиста по средневековой истории и древним рукописям Агриса Дзеня три из них были переведены на латышский язык.
Гривиньш подчеркнул, что новые источники не только предоставляют дополнительную информацию, но и ставят новые вопросы. Например, из дарственной грамоты Йохана фон Верне от 1513 года Йохану фон Штикхорсту становится известно, что на территории, возможно, входящей в границы поместья Грицгале, находилась земля под названием Стоцене. Однако в ленной книге, выданной магистром Вальтером фон Плеттенбергом тому же Штикхорсту в 1516 году, эта территория названа Стортхемской землей. Возникает вопрос: действительно ли Стоцене - это Грицгале, и существовало ли там поместье на тот момент?
Штикхорст, чья семья управляла Грицгале и Вецмемеле более ста лет, в 1516 году получил в лен землю под названием "Петкунская земля", которая находилась в округе Айзкраукле и приходе Сулмгасте. Границы этой земли описываются так: "Сначала [граница] идет вдоль Мемеле через болото, затем по границе Петкуна к Большому Сарви, оттуда к иве у Малого Сарви".
Гривиньш добавил, что меньше вопросов вызывает местонахождение мест, упомянутых в документе комтура Айзкраукле Вильгельма Фирстенберга 1543 года, где описана продажа земельного участка в Пилкалне Вильгельму фон Витену. В этом документе содержится, возможно, самое раннее письменное упоминание имени Пилкалне, а также список крестьян, принадлежавших к поместью: Петер Назиньш, Ник Купер, Янис Доритенс, Петкулен Земитенс, Андрей Зулленс, Петер Мулкенс, Микелис Хинкенс, Петер Хинкенс, Мартин Стробукс, Андрис Стробукс, Томас Шмит, Хинрик Шмит, Андрис Силенс, Петер Силенс, Бейте Силенс, Янис Силенс, Бартоломей Межплесис, Бартоломей Вилкутс, Юрис Келвенс, Мартин Ранкелис.
Среди упомянутых названий Стробуки, по мнению Гривиньша, однозначно можно локализовать, так как они сохранились в названии бывшей таверны и усадьбы Стробуки. Рамкпли, вероятно, стали поселком Ранкали, а Силены - Силямикелями. Остальные упомянутые в документе места находились в пределах границ позднейшего поместья Пилкалне или неподалеку.
Однако, по словам Гривиньша, остаются и неразрешенные вопросы. Например, неясно, являются ли все вторые имена после личных имен названиями мест. Если Шмиты и Хинкены - это фамилии, то кому они принадлежат: местным свободным жителям или переселенцам из Германии?
Три переведенных документа, опубликованных в разделе "Библиотека" на Historia.lv, открывают новую страницу в изучении истории Лейшмальской Селии. Однако для более полного исследования прошлого Неретского края требуется перевести и изучить множество других опубликованных и неопубликованных архивных документов.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!