Переведены и опубликованы уникальные исторические источники XVI века, связанные с историей Селии

Штикхорст, чья семья управляла Грицгале и Вецмемеле более ста лет, в 1516 году получил в лен землю под названием "Петкунская земля", которая находилась в округе Айзкраукле и приходе Сулмгасте. Границы этой земли описываются так: "Сначала [граница] идет вдоль Мемеле через болото, затем по границе Петкуна к Большому Сарви, оттуда к иве у Малого Сарви".

Гривиньш добавил, что меньше вопросов вызывает местонахождение мест, упомянутых в документе комтура Айзкраукле Вильгельма Фирстенберга 1543 года, где описана продажа земельного участка в Пилкалне Вильгельму фон Витену. В этом документе содержится, возможно, самое раннее письменное упоминание имени Пилкалне, а также список крестьян, принадлежавших к поместью: Петер Назиньш, Ник Купер, Янис Доритенс, Петкулен Земитенс, Андрей Зулленс, Петер Мулкенс, Микелис Хинкенс, Петер Хинкенс, Мартин Стробукс, Андрис Стробукс, Томас Шмит, Хинрик Шмит, Андрис Силенс, Петер Силенс, Бейте Силенс, Янис Силенс, Бартоломей Межплесис, Бартоломей Вилкутс, Юрис Келвенс, Мартин Ранкелис.

Среди упомянутых названий Стробуки, по мнению Гривиньша, однозначно можно локализовать, так как они сохранились в названии бывшей таверны и усадьбы Стробуки. Рамкпли, вероятно, стали поселком Ранкали, а Силены - Силямикелями. Остальные упомянутые в документе места находились в пределах границ позднейшего поместья Пилкалне или неподалеку.

Однако, по словам Гривиньша, остаются и неразрешенные вопросы. Например, неясно, являются ли все вторые имена после личных имен названиями мест. Если Шмиты и Хинкены - это фамилии, то кому они принадлежат: местным свободным жителям или переселенцам из Германии?

Три переведенных документа, опубликованных в разделе "Библиотека" на Historia.lv, открывают новую страницу в изучении истории Лейшмальской Селии. Однако для более полного исследования прошлого Неретского края требуется перевести и изучить множество других опубликованных и неопубликованных архивных документов.

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