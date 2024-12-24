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Фото Чем в Латвии украшали рождественские елки более ста лет назад?

Перевод: rus.tvnet.lv
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В наши дни рождественские украшения не перестают удивлять невероятным многообразием и роскошью. Однако более 100 лет назад рождественскую атмосферу приходилось создавать куда более простыми методами и материалами. Яблоки, шишки, шерстяные нити, солома, ватные палочки, бумага - в ход шло все, что было доступно в хозяйстве. Но затем в конце 19-го века появилась Дрезденская картонная фабрика, чьи украшения самых причудливых форм и фактур когда-то украшали латвийские рождественские елки.

Роскошные елочные игрушки можно сделать только из стекла или полимерной глины? Нет! И это уже в конце 19-го века подтвердила Дрезденская картонная фабрика, которая производила как совсем простых ангелочков, так и трехмерных слонов, поезда и даже маленькие фигурки людей. Эти свидетельства истории сохранились до наших дней, дав возможность заглянуть в более чем столетнюю историю украшения рождественских елок.

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