Фото Чем в Латвии украшали рождественские елки более ста лет назад?

В наши дни рождественские украшения не перестают удивлять невероятным многообразием и роскошью. Однако более 100 лет назад рождественскую атмосферу приходилось создавать куда более простыми методами и материалами. Яблоки, шишки, шерстяные нити, солома, ватные палочки, бумага - в ход шло все, что было доступно в хозяйстве. Но затем в конце 19-го века появилась Дрезденская картонная фабрика, чьи украшения самых причудливых форм и фактур когда-то украшали латвийские рождественские елки.
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