Фото Чем в Латвии украшали рождественские елки более ста лет назад?

Роскошные елочные игрушки можно сделать только из стекла или полимерной глины? Нет! И это уже в конце 19-го века подтвердила Дрезденская картонная фабрика, которая производила как совсем простых ангелочков, так и трехмерных слонов, поезда и даже маленькие фигурки людей. Эти свидетельства истории сохранились до наших дней, дав возможность заглянуть в более чем столетнюю историю украшения рождественских елок.