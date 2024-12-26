Фото В церкви Св. Петра в Риге обнаружены уникальные свидетельства истории

Глава отдела архитектуры и искусства NKMP Анна Анцане указала, что найденные детали портала являются примером стиля позднего маньеризма середины XVII века. Изящно украшенный портал когда-то украшал вход в купеческий дом в Старом городе на улице Лиелая монету, но до наших дней он не сохранился. Дом был разрушен во время войны, но части портала были собраны и с тех пор стояли в подвалах церкви.

Анцане пояснила, что портал был создан в 1650-м году. Портал выполнен в виде орнамента из ушных хрящей, широко распространенного в Европе в середине XVII века и характеризующегося пластически закрученными изгибами, напоминающими ушную раковину. Портал уникален тем, что в Риге сохранилось очень мало оригинальных каменных артефактов европейского уровня этого периода.