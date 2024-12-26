Во время ремонтных работ в церкви Святого Петра в Риге было обнаружено несколько уникальных свидетельств истории, в том числе фрагменты входного портала старинного здания XVII века, сообщили агентству LETA представители Управления национального культурного наследия (NKMP).
Фото ⟩ В церкви Св. Петра в Риге обнаружены уникальные свидетельства истории
Глава отдела архитектуры и искусства NKMP Анна Анцане указала, что найденные детали портала являются примером стиля позднего маньеризма середины XVII века. Изящно украшенный портал когда-то украшал вход в купеческий дом в Старом городе на улице Лиелая монету, но до наших дней он не сохранился. Дом был разрушен во время войны, но части портала были собраны и с тех пор стояли в подвалах церкви.
Анцане пояснила, что портал был создан в 1650-м году. Портал выполнен в виде орнамента из ушных хрящей, широко распространенного в Европе в середине XVII века и характеризующегося пластически закрученными изгибами, напоминающими ушную раковину. Портал уникален тем, что в Риге сохранилось очень мало оригинальных каменных артефактов европейского уровня этого периода.
По словам представителей NKMP, фрагменты древнего портала или около 20 массивных каменных образований реставраторы обнаружили в гробницах церкви. Фрагменты несколько лет находились в труднопроветриваемом помещении, в условиях сырости и вперемешку с сотнями других строительных фрагментов, происхождение которых пока не установлено.
Реставратор Юрий Павлов отметил, что сильных повреждений фрагменты портала не получили.
Найденные части портала выставлены в левой части церкви Святого Петра. Найденные в церкви фрагменты портала также станут важным дополнением к цифровой реконструкции портала, начавшейся в 2021 году. В ходе реконструкции уже была произведена 3D-съемка существующих фрагментов с высоким разрешением. На основе исторических фотографий была создана 3D-модель или виртуальная реконструкция портала, которая дает точное представление о внешнем виде уникальной скульптурной работы.
В будущем NKMP планирует провести настоящую реконструкцию портала, выставив его в Старом городе или в других исторических зданиях. Также планируется подготовить информацию о портале в виде QR-кодов и разместить ее в церкви Святого Петра, чтобы все желающие могли получить более полное представление о портале.
Кроме того, представители NKMP отметили, что во время очистки стен здания церкви от пыли были найдены фрагменты росписей XVI века, что является уникальным, до сих пор не зафиксированным историческим свидетельством декоративной отделки стен церкви Святого Петра.
Церковь Святого Петра в Риге - самая высокая церковь Риги, готический памятник XIII века государственного значения. До 2022 года она находилась в ведении Рижской думы, но в марте 2022 года Сейм принял специальный Закон о рижской церкви Святого Петра, передав церковь в фонд Латвийской евангелическо-лютеранской церкви и немецкому приходу Святого Петра.
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