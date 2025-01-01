Согласно изменениям в законе "Об акцизном налоге", с 2025 года в Латвии повышается акцизный налог на топливо, а с 2027 года - на алкогольные напитки, табачные изделия и схожие продукты.
В Латвии повышен акцизный налог на топливо
В результате планируемых изменений в 2025 году в государственный бюджет предполагается дополнительно собрать 42,87 миллиона евро.
Введение новых ставок акцизного налога приведет к увеличению стоимости одного литра дизельного топлива на 3,2 цента ежегодно в 2025 и 2026 годах. Стоимость одного литра бензина без содержания свинца вырастет на 2,7 цента ежегодно, а одного литра автогаза - на 1,9 цента в те же годы.
Для коммерческого транспорта такие изменения увеличат расходы на 64 цента на 100 километров, исходя из среднего расхода дизельного топлива в 20 литров на 100 километров.
С 2027 года в рамках гармонизации акцизных налоговых ставок с другими странами Балтии планируется повышение налога на алкогольные напитки, включая пиво, а также на табачные изделия и аналогичные продукты, такие как нагреваемый табак, табачные листья, жидкости для электронных сигарет и заменители табака.
По расчетам Министерства финансов, с 2027 года цена бутылки крепкого алкогольного напитка объёмом 0,5 литра (с содержанием алкоголя 40%) увеличится на 15 центов. Бутылка вина объемом 0,75 литра подорожает на шесть центов, а бутылка пива объёмом 0,5 литра (с содержанием алкоголя 5,2%) - на два цента.
В отношении табачных изделий минимальный уровень акциза и НДС на пачку сигарет вырастет на 46 центов. Цена пачки нагреваемого табака (5,3 грамма) увеличится на 19 центов, а упаковка курительного табака весом 40 граммов подорожает на 62 цента. Упаковка из 10 сигар или сигарилл подорожает на 29 центов.
Для жидкостей для электронных сигарет акциз за упаковку объемом 2 мл вырастет на 10 центов, а за упаковку объемом 10 мл - на 48 центов. Аналогично акцизный налог на заменители табака, такие как никотиновые подушечки (14 граммов в упаковке), увеличится на 28 центов.
Также изменения касаются лимита топлива, разрешенного для коммерческих транспортных средств, въезжающих из третьих стран. Теперь стандартные топливные баки таких транспортных средств могут содержать не более 200 литров. Въезд в Латвию с коммерческим транспортным средством, где объём топлива в баках превышает 200 литров, будет запрещен.
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