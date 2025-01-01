В Латвии повышен акцизный налог на топливо

В результате планируемых изменений в 2025 году в государственный бюджет предполагается дополнительно собрать 42,87 миллиона евро.

Введение новых ставок акцизного налога приведет к увеличению стоимости одного литра дизельного топлива на 3,2 цента ежегодно в 2025 и 2026 годах. Стоимость одного литра бензина без содержания свинца вырастет на 2,7 цента ежегодно, а одного литра автогаза - на 1,9 цента в те же годы.

Для коммерческого транспорта такие изменения увеличат расходы на 64 цента на 100 километров, исходя из среднего расхода дизельного топлива в 20 литров на 100 километров.

С 2027 года в рамках гармонизации акцизных налоговых ставок с другими странами Балтии планируется повышение налога на алкогольные напитки, включая пиво, а также на табачные изделия и аналогичные продукты, такие как нагреваемый табак, табачные листья, жидкости для электронных сигарет и заменители табака.