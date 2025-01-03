Бывший вице-президент airBaltic: кризис доверия к компании углубляет хаотичная коммуникация

Ванагс подчеркнул, что кризис доверия может перерасти в полномасштабный, долгосрочный структурный кризис, который снизит стоимость компании как актива.

Эксперт пояснил, что кризис доверия был вызван рядом событий - запланированным, но еще не осуществленным сокращением акционерного капитала, затянувшимися переговорами о привлечении инвестора и планируемым первичным публичным размещением акций (IPO), а также объявлением airBaltic в четверг о сокращении количества рейсов в летний сезон.

В целом это привело к кризису доверия как со стороны общественности, так и со стороны государства как акционера, в результате политики заявили о необходимости смены руководства компании. Ванагс считает, что все эти действия только углубляют кризис.

Ванагс подчеркнул, что основные принципы правильного антикризисного управления заключаются в том, чтобы сначала признать существование кризиса, а затем заняться его решением, при необходимости привлекая консультантов по антикризисному управлению. Однако в настоящее время все заинтересованные стороны проявляют определенное самодовольство, нежелание признавать и преодолевать кризис.