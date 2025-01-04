Фото В Риге установлены новые модули для уличной торговли

Новые модули установлены на улице Валдекю, 53, на углу улиц Парадес и Плекснес, на углу улиц Лиелвардес и Бривибас гатве, на углу улиц К. Валдемара и Зирню, на улице Тилта, рядом с конечной остановкой троллейбуса №3, на Виестурском проспекте напротив дома №24, на углу улиц Мурьяню и Юглас.

Учитывая, что уличная торговля может вестись круглый год, площадки для нее можно сделать крытыми и обнести стенами, чтобы защитить торговцев от дождя, ветра и солнца.

Конструкция модулей подходит для установки в различных комбинациях, учитывая различия в местностях в каждой конкретной торговой точке. Каждый модуль оснащен функциональными элементами, которые позволяют обеспечить затенение для товаров, предлагаемых торговцем.

Галерея: Новые модули для уличной торговли

Производство одного модуля обходится в 7023 евро без учета налога на добавленную стоимость, а установка - в 600 евро.

В соответствии с финансированием, выделенным в 2024 году, было изготовлено и установлено 22 модуля. В 2025 и 2026 годах планируется изготовить и установить еще 44 модуля, заменив устаревшие навесы для торговли новыми.

Чтобы пользоваться точками для уличной торговли, обеспечиваемыми муниципалитетом, необходимо получить разрешение на уличную торговлю в соответствующем месте и оплатить муниципальный сбор.

Правила самоуправления о муниципальном сборе за торговлю в общественных местах в Риге устанавливают плату в размере от 1 до 3 евро за квадратный метр.

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