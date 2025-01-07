Строительные работы по возведению колеса обозрения на левом берегу Даугавы завершены, фундамент колеса и билетный павильон введены в эксплуатацию, сообщили представители компании RPR Operators, которая занимается реализацией проекта.
Строительство колеса обозрения в Риге завершено
Прежде чем колесо обозрения начнет работать, необходимо настроить и протестировать все управляющие им системы, чем сейчас активно занимается реализатор проекта, чтобы к концу марта новый туристический и развлекательный объект начал принимать посетителей.
Проект по строительству аттракциона реализуется в двух частях. Первая часть включает в себя строительные работы, а также улучшение инфраструктуры исторического парка Победы на территории между Ранькя дамбис и улицей Слокас. Эти работы уже завершены.
Сейчас на завершающей стадии находится вторая часть проекта, которая включает в себя подключение, настройку и тестирование всех систем, необходимых для управления колесом, и пассажирских кабин.
Представитель руководства RPR Operators Дмитрий Успенский заверил, что, хотя реализация проекта идет с некоторыми задержками, компания работает над тем, чтобы открыть колесо обозрения для посетителей как можно скорее.
Галерея: Строительство колеса обозрения
В то же время представители компании обращают внимание на распространение недостоверной информации о проекте. Успенский подчеркнул, что ни исполнители проекта, ни инвесторы не связаны с Россией или какими-либо латвийскими или международными санкциями. "Утверждения о том, что эти соображения препятствуют вводу колеса в эксплуатацию, являются откровенно ложными", - сказал он.
Успенский также назвал недостоверными утверждения о том, что проект был заложен. Топ-менеджер пояснил, что на RPR Operators зарегистрированы три коммерческих залога, которые служат коммерческим обеспечением для инвесторов в отношении их вложений в проект.
В середине декабря журнал Ir сообщил, что главным собственником колеса обозрения в Пардаугаве, строительство которого обошлось более чем в 10 миллионов евро, является бизнесмен российского происхождения, попавший в санкционный список Украины.
Как выяснили журналисты издания, основным владельцем колеса обозрения является бизнесмен из России Рустам Гильфанов, который контролирует оператора сооружения через компанию, зарегистрированную на Мальте. Также Ir выяснил, что летом этого года весь этот бизнес был заложен кипрской компании за 4,7 миллиона евро.
Хотя Гильфанов, бывший гражданин России, в последние годы получил вид на жительство в Латвии и также имеет гражданство одного из Карибских островов, его деловые связи в России и Украине в свое время были сочтены настолько рискованными, что он был включен в санкционный список Украины.
Видео: Строительная площадка колеса обозрения
Компания RPR Operators выиграла право на строительство инженерного сооружения высотой 65 метров в Пардаугаве осенью 2019 года, став единственным участником аукциона, организованного Рижской думой. В то время руководство городом от многолетнего мэра Нила Ушакова принял Олег Буров, который на заседании думы выразил проекту свою поддержку, сказав: "Мы развиваем Пардаугаву, мы голосуем за это решение!".
Ранее ожидалось, что панорамное колесо, самое высокое в странах Балтии, начнет работу в августе 2024 года, но из-за технических проблем введение его в эксплуатацию было сдвинуто на неопределенный срок.
12 ноября колесо обзавелось самым важным элементом - кабинами. Всего на него установили 30 кабин, каждая из которых будет вмещать по 6-8 пассажиров.
Ожидается, что технически колесо будет готово в течение ближайших нескольких недель, однако ввод оборудования в эксплуатацию может занять больше времени, рассказал представитель RPR Operators Димитрий Успенский.
Что касается цен на билеты, то они еще не определены, но планируется, что средняя стоимость одной поездки будет в пределах 10-20 евро.
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