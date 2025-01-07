Строительство колеса обозрения в Риге завершено

Успенский также назвал недостоверными утверждения о том, что проект был заложен. Топ-менеджер пояснил, что на RPR Operators зарегистрированы три коммерческих залога, которые служат коммерческим обеспечением для инвесторов в отношении их вложений в проект.

В середине декабря журнал Ir сообщил, что главным собственником колеса обозрения в Пардаугаве, строительство которого обошлось более чем в 10 миллионов евро, является бизнесмен российского происхождения, попавший в санкционный список Украины.

Как выяснили журналисты издания, основным владельцем колеса обозрения является бизнесмен из России Рустам Гильфанов, который контролирует оператора сооружения через компанию, зарегистрированную на Мальте. Также Ir выяснил, что летом этого года весь этот бизнес был заложен кипрской компании за 4,7 миллиона евро.

Хотя Гильфанов, бывший гражданин России, в последние годы получил вид на жительство в Латвии и также имеет гражданство одного из Карибских островов, его деловые связи в России и Украине в свое время были сочтены настолько рискованными, что он был включен в санкционный список Украины.

Видео: Строительная площадка колеса обозрения