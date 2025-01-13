Самолет Ryanair вместо Таллинна приземлился в Риге: "Помощь не предоставили, сказали разобраться самим"

Пассажир, возвращавшийся домой из Милана, рассказал, что самолет уже приближался к Таллиннскому аэропорту, но внезапно развернулся и приземлился в Риге. "После этого никаких сообщений больше не поступало, и в аэропорту помощи тоже не предложили", - поделился путешественник, которому пришлось самостоятельно организовывать возвращение домой, сообщает Limon.ee.