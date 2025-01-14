Время неопределённости: кто станет лидером будущего?

Когда стабильность — залог успеха

Такая неопределённость рождает беспокойство. Это проявляется в отставках топ-менеджеров крупных корпораций и в растерянности малого и среднего бизнеса. Если в больших компаниях всегда найдутся желающие занять руководящие позиции, то в небольших фирмах такой энтузиазм встречается гораздо реже.

В малых коллективах уверенность и стабильность руководителя играют ключевую роль. Л. Рон Хаббард, создатель современной технологии управления, в своём «Кредо хорошего руководителя» писал: «Он должен вести людей за собой, постоянно указывая им на созидательные и конструктивные промежуточные цели». Это сложная задача, требующая от лидера способности предсказывать будущее, смотреть на шаг вперёд и создавать это будущее.

Быть визионером — необходимость

Визионер и автор концепции «Второй мозг предпринимателя» Ярослав Каплан подчёркивает: «Теперь у меня есть ответы на многие вопросы, которые были для меня загадкой 10 лет назад. Это помогает взять под контроль своё бизнес-окружение. Именно в этом и состоит настоящая цель исследования — взять под контроль своё окружение. Всё остальное — от лукавого».

В эпоху, где штормы чаще вызывают политики, а их последствия устраняют бизнесмены, ключом к успеху становится готовность думать на шаг вперёд. Руководители, которые интегрируют технологии, управляют изменениями и вдохновляют команды, создают устойчивые бизнес-модели. Будущее принадлежит тем, кто не боится брать ответственность за своё окружение и двигаться вперёд, несмотря на неопределённость.

24 января Ярослав Каплан — бизнесмен и визионер — выступит в рамках открытого онлайн-собрания WISE Baltijas uzņēmēju klubs. Название вебинара: «ВИЗИОНЕРСТВО И ДИНАМИЧНЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ДЛЯ УСПЕХА».

Фото: Пресс-фото

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