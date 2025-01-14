Время неопределённости: кто станет лидером будущего?
Будущее для визионеров: как бизнес справляется с неопределённостью
Вы, возможно, не заметили, но у нас юбилей. Вот уже пять лет мы живём в новой реальности. Реальности, которая стремительно меняется и не перестаёт удивлять своей нестабильностью. У этой эпохи есть одно неизменное свойство — неопределённость.
По данным Еврокомиссии, уровень неопределённости в европейском бизнесе в 2024 году достиг 75%. Это означает, что три из четырёх предпринимателей вынуждены адаптировать свои стратегии на ходу, чтобы оставаться конкурентоспособными. В условиях, когда стабильность становится редкостью, способность видеть возможности в кризисах становится ключевым преимуществом.
По данным Еврокомиссии, уровень неопределённости в европейском бизнесе в 2024 году достиг 75%. Это значит, что три из четырёх предпринимателей вынуждены адаптировать свои стратегии буквально на ходу. В мире, где стабильность становится редкостью, умение видеть возможности в кризисах становится решающим фактором для успеха.
Латвийский бизнес, будучи частью европейского рынка, сталкивается с ещё большим количеством вызовов. Нехватка квалифицированных специалистов остаётся серьёзной проблемой. По данным Центрального статистического управления, 45% компаний испытывают трудности с наймом персонала с нужными навыками. Это усиливает давление на руководителей, которые должны не только удерживать текущую команду, но и находить способы привлечь талантливых сотрудников.
Когда стабильность — залог успеха
Такая неопределённость рождает беспокойство. Это проявляется в отставках топ-менеджеров крупных корпораций и в растерянности малого и среднего бизнеса. Если в больших компаниях всегда найдутся желающие занять руководящие позиции, то в небольших фирмах такой энтузиазм встречается гораздо реже.
В малых коллективах уверенность и стабильность руководителя играют ключевую роль. Л. Рон Хаббард, создатель современной технологии управления, в своём «Кредо хорошего руководителя» писал: «Он должен вести людей за собой, постоянно указывая им на созидательные и конструктивные промежуточные цели». Это сложная задача, требующая от лидера способности предсказывать будущее, смотреть на шаг вперёд и создавать это будущее.
Быть визионером — необходимость
Визионер и автор концепции «Второй мозг предпринимателя» Ярослав Каплан подчёркивает: «Теперь у меня есть ответы на многие вопросы, которые были для меня загадкой 10 лет назад. Это помогает взять под контроль своё бизнес-окружение. Именно в этом и состоит настоящая цель исследования — взять под контроль своё окружение. Всё остальное — от лукавого».
В эпоху, где штормы чаще вызывают политики, а их последствия устраняют бизнесмены, ключом к успеху становится готовность думать на шаг вперёд. Руководители, которые интегрируют технологии, управляют изменениями и вдохновляют команды, создают устойчивые бизнес-модели. Будущее принадлежит тем, кто не боится брать ответственность за своё окружение и двигаться вперёд, несмотря на неопределённость.
24 января Ярослав Каплан — бизнесмен и визионер — выступит в рамках открытого онлайн-собрания WISE Baltijas uzņēmēju klubs. Название вебинара: «ВИЗИОНЕРСТВО И ДИНАМИЧНЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ДЛЯ УСПЕХА».
Как превратить нестабильность в стратегическое преимущество? Как выстраивать бизнес-модели, которые обеспечат устойчивый рост? Как вдохновлять сотрудников? У нас есть ответы!
Присоединяйтесь! Мы расскажем, как взять рынок под контроль, направить его в нужное русло и получить поддержку команды!
Участие – бесплатно!