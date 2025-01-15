Видео СМИ: известны возможные кандидаты в президенты Банка Латвии

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Неофициально среди претендентов на должность звучит и имя члена совета Банка Латвии Кристине Черная-Межмале.

Среди возможных претендентов на должность есть и нынешний представитель совета Банка Латвии Санита Пургайле, но ее шансы занять пост президента банка оцениваются как относительно небольшие, сообщает LTV.

Критически отдельные фракции оценивают и кандидатуру руководителя Ассоциации финансовой отрасли Улдиса Церпса. В свою очередь прежний руководитель управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте сам подал заявку на свою кандидатуру.

На пост президента банка депутаты оппозиционного "Объединенного списка" официально выдвинули теперь уже бывшего президента Центробанка Мартиньша Казакса. Но его шансы на возвращение должности оцениваются как маленькие, отмечает LTV.