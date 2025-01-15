На пост президента Банка Латвии обсуждаются кандидатуры управляющего казначейством Каспара Аболиньша и гостевой исследовательницы Международного экономического института Питерсона Элины Рыбаковой, сообщается сегодня вечером в передаче Латвийского телевидения (LTV) Panorāma.
Видео ⟩ СМИ: известны возможные кандидаты в президенты Банка Латвии
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Неофициально среди претендентов на должность звучит и имя члена совета Банка Латвии Кристине Черная-Межмале.
Среди возможных претендентов на должность есть и нынешний представитель совета Банка Латвии Санита Пургайле, но ее шансы занять пост президента банка оцениваются как относительно небольшие, сообщает LTV.
Критически отдельные фракции оценивают и кандидатуру руководителя Ассоциации финансовой отрасли Улдиса Церпса. В свою очередь прежний руководитель управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте сам подал заявку на свою кандидатуру.
На пост президента банка депутаты оппозиционного "Объединенного списка" официально выдвинули теперь уже бывшего президента Центробанка Мартиньша Казакса. Но его шансы на возвращение должности оцениваются как маленькие, отмечает LTV.