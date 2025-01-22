Прямой эфир VID и VSAA разъясняют ситуацию с неправильно рассчитанными пенсиями

Учреждения объяснят, как идут выплаты невыплаченной части пенсии. Кроме того, на примерах будет объяснено применение нового необлагаемого минимума в 1 000 евро. Также будет рассказано о том, какие действия необходимо предпринять пенсионерам в различных ситуациях и каковы будут их преимущества.

В пресс-конференции принимают участие и.о. директора VSAA Илзе Андерсоне, руководитель отдела методологического управления пенсиями Эгита Гара, генеральный директор VID Байба Шмите-Роке и руководитель отдела организации процессов Налогового управления VID Инга Антипова.

Как сообщалось, в начале этого года стало известно, что государственные органы неправильно начислили пенсии ряду лиц. Сначала сообщалось о нескольких десятках таких людей, но позже выяснилось, что их около тысячи.

Пенсии были неправильно начислены из-за того, что VID не отправила в VSAA налоговые книжки пенсионеров, в результате некоторые неработающие пенсионеры в январе получили вместо более высокой пенсии ту же или меньшую, чем в 2024 году.

К этим пенсиям был применен прежний необлагаемый минимум - 500 евро.

Видео: Глава VID извиняется за ситуацию с пенсиями

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