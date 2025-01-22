Rīgas ūdens начнет выход на биржу с некрупных облигаций

"В среднесрочной перспективе мы определили программу облигаций в объеме 60 млн евро, но она будет реализовываться постепенно и путем привлечения к конкретным проектам, поэтому первый выпуск облигаций будет лишь частью общей программы", - отметила член правления Rīgas ūdens Агнесе Озолкая.

С учетом того, что это будет первый опыт Rīgas ūdens на рынках капитала, понятно, почему изначально регистрируется программа облигаций в размере 60 млн евро, что является лишь небольшой суммой от общей инвестиционной программы в 500 млн евро, отмечает экономист банка Citadele Карлис Пургайлис. Если эмитент докажет свою кредитоспособность и продемонстрирует успех в сотрудничестве с инвесторами, следующие эмиссии могут быть уже более крупными и на более благоприятных условиях.

Облигации Rīgas ūdens могут быть выпущены в мае этого года, непосредственно перед запланированными в начале июня муниципальными выборами. Озолкая отмечает, что на предприятии сейчас очень серьезно готовятся к эмиссии облигаций, процесс которой в целом, однако, не имеет никакого отношения к муниципальным выборам. Одной из главных предпосылок эмиссии облигаций является завершение финансового года, когда инвесторы могут ознакомиться с аудированными результатами года.

Стоит напомнить, что в прошлом году Rīgas ūdens получила оценку международного кредитного рейтингового агентства Moody's.

"Главным фактором для выбора срока является реализация долгосрочного плана развития предприятия до 2040 года, в рамках которого четко определено расходование и цель инвестиций. Изменение ставок Европейского центрального банка является одной из важнейших причин, почему мы не сделали этого еще в 2024 году: сейчас цена ресурсов снижается, и это создает более привлекательную среду для займов, в том числе в форме облигаций", - пояснила Озолкая.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!