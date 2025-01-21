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Предлагают запретить гражданам России и Беларуси покупать недвижимость в Латвии

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Новая квартира. Иллюстративное фото
Новая квартира. Иллюстративное фото Фото: Lita Krone/LETA

Парламентская фракция "Нового Единства" подала на рассмотрение в Сейм законопроект об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности, который предусматривает запрет для граждан России и Беларуси и принадлежащих им юридических лиц приобретать недвижимость в Латвии.

Как отмечает фракция, цель законопроекта - предотвратить вредительские и опасные для национальных интересов Латвии действия и обход международных санкций.

Планируется, что ограничения не будут распространяться на лиц, получивших статус постоянного жителя Европейского союза или постоянный вид на жительство в Латвии в соответствии с нормами закона об иммиграции.

Законопроект разработан в сотрудничестве с Министерством юстиции и Министерством иностранных дел.

"Новое Единство" считает, что такие ограничения будут способствовать внутренней безопасности страны, не позволяя недружественным Латвии физическим и юридическим лицам увеличивать свое влияние и присутствие на территории Латвии путем приобретения недвижимости.

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