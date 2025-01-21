Бришкенс прокомментировал смену состава совета авиакомпании airBaltic

"В ближайшее время мы подпишем соглашение со стратегическим инвестором, а затем нам предстоит совместная работа по привлечению необходимого капитала для компании. На данном этапе изменение состава совета, по мнению Минсообщения, было необходимо для усиления компетенций, например, в области авиационного бизнеса, технических аспектов, финансового рынка и других", - сказал Бришкенс.

Министр также отметил, что государство, являясь крупнейшим акционером компании, понимает, что оно должно играть активную роль в дальнейшем привлечении капитала.

"Я предпочитаю, чтобы этот капитал был привлечен в первую очередь из частны средств, что и было обещанием компании, но в то же время, если возникнут подходящие условия и государство будет полностью информировано, например, для сохранении 25-процентной доли в компании, то государство, возможно, также должно участвовать в этой эмиссии", - добавил Бришкенс.

По его словам, сейчас невозможно сказать, должно ли государство инвестировать или нет, поскольку это будет определяться оценкой airBaltic перед возможным IPO. Он добавил, что в любом случае государство должно быть готово к принятию подобных стратегических решений.

"Сколько государству придется инвестировать, если мы хотим сохранить 25-процентную долю в компании, будет определяться рыночной оценкой. Она может быть нулевой, а может составлять 70 миллионов - при условии, что компания хочет привлечь 300 миллионов. На данный момент это очень теоретическое видение", - добавил министр.

Как сообщалось, с советом аirBaltic достигнута договоренность о прекращении его деятельности с 11 февраля.

К этому времени авиакомпания, скорее всего, уже привлечет стратегического инвестора, которым, по неофициальным данным, является немецкая авиакомпания Lufthansa.

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