Соглашение о замене состава совета латвийской национальной авиакомпании airBaltic не повлияет на дальнейшие действия по привлечению стратегического инвестора, сообщил агентству LETA министр сообщения Каспар Бришкенс.
Бришкенс прокомментировал смену состава совета авиакомпании airBaltic
Министр отметил, что переговоры со стратегическим инвестором продолжаются, и в настоящее время государственный секретарь Министерства сообщения как держатель долей капитала уполномочен подписать договор с латвийской стороны, как только его подпишет другая сторона, однако остается несколько технических вопросов - документов, которые должны быть согласованы обеими сторонами, в том числе и со стороны правительства.
Бришкенс подтвердил, что на данный момент ни одна из сторон не подписала соглашение, но были приняты решения, которые позволяют предположить, что подписание состоится в ближайшем будущем.
"Конечно, мы должны понимать, что, учитывая ажиотаж, поднявшийся в начале января в связи с отменой рейсов, публичные заявления председателя совета, а также политический контекст, все эти обстоятельства вызвали дополнительные вопросы на заключительном этапе переговоров с инвестором. Соответственно, необходимо уточнить у латвийской стороны, как эти события повлияют на дальнейшее развитие компании и может ли это стать препятствием для сотрудничества", - сказал Бришкенс.
Бришкенс положительно оценил работу совета airBaltic, однако запланированная на 2024 год работа по котировке акций компании на бирже и по оперативным финансовым результатам не была полностью выполнена. Существует также ряд факторов, не зависящих от руководства, таких как макроэкономическая ситуация.
"В ближайшее время мы подпишем соглашение со стратегическим инвестором, а затем нам предстоит совместная работа по привлечению необходимого капитала для компании. На данном этапе изменение состава совета, по мнению Минсообщения, было необходимо для усиления компетенций, например, в области авиационного бизнеса, технических аспектов, финансового рынка и других", - сказал Бришкенс.
Министр также отметил, что государство, являясь крупнейшим акционером компании, понимает, что оно должно играть активную роль в дальнейшем привлечении капитала.
"Я предпочитаю, чтобы этот капитал был привлечен в первую очередь из частны средств, что и было обещанием компании, но в то же время, если возникнут подходящие условия и государство будет полностью информировано, например, для сохранении 25-процентной доли в компании, то государство, возможно, также должно участвовать в этой эмиссии", - добавил Бришкенс.
По его словам, сейчас невозможно сказать, должно ли государство инвестировать или нет, поскольку это будет определяться оценкой airBaltic перед возможным IPO. Он добавил, что в любом случае государство должно быть готово к принятию подобных стратегических решений.
"Сколько государству придется инвестировать, если мы хотим сохранить 25-процентную долю в компании, будет определяться рыночной оценкой. Она может быть нулевой, а может составлять 70 миллионов - при условии, что компания хочет привлечь 300 миллионов. На данный момент это очень теоретическое видение", - добавил министр.
Как сообщалось, с советом аirBaltic достигнута договоренность о прекращении его деятельности с 11 февраля.
К этому времени авиакомпания, скорее всего, уже привлечет стратегического инвестора, которым, по неофициальным данным, является немецкая авиакомпания Lufthansa.
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