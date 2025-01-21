В Риге будет реконструировано 11 пешеходных переходов

Решения о строительстве новых и реконструкции существующих переходов принимаются с учетом интенсивности движения транспорта и пешеходов, наличия освещения, количества пересекаемых полос, близлежащих учебных заведений, остановок общественного транспорта, больниц, рекомендаций жителей, планов развития города и других факторов.

В настоящее время ведутся работы по проектированию пешеходных переходов на улицах Лиепаяс, 40, Звейниеку, 12, Унияс, 93, пересечении улиц Валдекю и Ирбенес, Юглас, 2, Сеску, 72, Чиекуркална 1-й линии, Лудзас, Вестенас, 35 к-5, Гривас, 26 и Твайка, 4.

Договор на строительство будет заключен одновременно для всех пешеходных переходов, строительство планируется начать во второй половине этого года, а финансирование составит 120 000 евро в этом и 480 000 евро в 2026 году.

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