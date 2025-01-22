Министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") не будет намекать или давать поручения новому совету национальной авиакомпании Латвии airBaltic о том, что необходимо сместить председателя правления авиакомпании Мартина Гаусса. Об этом министр заявил сегодня вечером, 22 января, в интервью Латвийскому телевидению.
Видео ⟩ Министр рассказал, кто должен оценить работу главы airBaltic
На вопрос, будут ли со стороны него или Министерства сообщения прямые или косвенные указания о необходимости смены Гаусcа при выборе нового совета, министр ответил отрицательно и пообещал, что, будучи министром, он будет строго придерживаться принципов хорошего управления, не допуская прямого политического вмешательства в операционную деятельность компании, а также в оценку, принятие или отстранение членов правления.
"Именно для этого у нас есть Коммерческий закон, и любой стандарт хорошего управления предусматривает, что это прямая ответственность совета, и совет должен оценивать [работу правления]", - подчеркнул Бришкенс.
На уточняющий вопрос о том, как он поступит, если возникнет сценарий, при котором потребуется дополнительное инвестирование государства в авиакомпанию, но новый совет оставит Гаусcа на посту, а коалиционная партия Союз зеленых и крестьян (СЗК) будет возражать против дополнительного инвестирования, министр ответил, что продолжит работать со своими коллегами по коалиции.
Он уважает политическую позицию СЗК, но уже сообщил партнерам по правительству, что не будет нарушать принципы хорошего управления.
Министр выразил надежду, что ему удастся убедить партнеров по коалиции в том, что сейчас следует сосредоточиться на привлечении стратегического инвестора.
"У нового совета будет вся полнота полномочий для оценки работы действующего правления, вынесения своих заключений и, при необходимости, принятия решений. Однако эти решения не будут приниматься министром сообщения или другим отраслевым министром", - отметил Бришкенс.
Ранее сообщалось, что Министерство сообщения и совет airBaltic договорились о прекращении полномочий нынешнего совета с 11 февраля 2025 года.
В совет предприятия входили Клавс Васкс, Андрис Лиепиньш, Каспарс Озолиньш и Ларс Тусенс, и работу в совете оставят первые три из них. Деятельность совета планировалось рассмотреть на созванном на вторник, 21 января, собрании акционеров airBaltic, однако накануне заседания Минсообщения распространило заявление о прекращении отношений.
Соглашение сторон предусматривает, что нынешний совет продолжит исполнять свои обязанности до следующего собрания акционеров 11 февраля, чтобы "обеспечить ответственный и организованный переход руководства предприятия". На февральском собрании акционеров предполагается избрать совет в новом составе.
Соглашение о прекращении договора подписали председатель совета airBaltic Васкс и члены совета Озолиньш и Лиепиньш.
"Ожидаю, что в следующие недели будет завершен процесс привлечения стратегического инвестора. Со своей стороны акционер предпринял все необходимые юридические действия, чтобы успешно завершить процесс. После заключения этой сделки "airBaltic" начнет следующую фазу развития, за что будет отвечать новый совет предприятия", - прокомментировал ситуацию госсекретарь Минсообщения Андулис Жидков.
Васкс, в свою очередь, считает, что уходящий состав совета вложил значительную работу, помог подготовить airBaltic к следующему этапу деятельности, а первый этап завершится вкладом стратегического инвестора в капитал предприятия.
2025 год airBaltic начала с заявления о том, что в этом году в летний сезон из-за задержек в обслуживании двигателей, которую выполняет их производитель "Pratt & Whitney", авиакомпания прекратит полеты по 19 маршрутам, а также снизит частоту рейсов по 21 маршруту. Всего будет отменено 4670 полетов.
После этого заявления авиакомпании Бришкенс заявил в соцсетях, что совету airBaltic поручено немедленно разъяснить обоснованность решения об отмене рейсов и их влияние на сообщение Латвии.
Кроме того, сообщалось, что 30 августа 2024 года правительство в закрытой части заседания договорилось, что основной капитал airBaltic в рамках подготовки к первоначальному публичному предложению акций (IPO) будет сокращен на 571,293 млн евро и будет упрощена существующая структура акций предприятия, однако, согласно данным Firmas.lv, до сих пор изменения не внесены.
В правилах сокращения основного капитала говорится, что основной капитал airBaltic будет сокращен до 25,179 млн евро.
Также сообщалось, что 30 августа правительство постановило, что государство после IPO airBaltic должно сохранить не менее 25% плюс одну акцию предприятия.
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