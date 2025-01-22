Видео Министр рассказал, кто должен оценить работу главы airBaltic

На вопрос, будут ли со стороны него или Министерства сообщения прямые или косвенные указания о необходимости смены Гаусcа при выборе нового совета, министр ответил отрицательно и пообещал, что, будучи министром, он будет строго придерживаться принципов хорошего управления, не допуская прямого политического вмешательства в операционную деятельность компании, а также в оценку, принятие или отстранение членов правления.

"Именно для этого у нас есть Коммерческий закон, и любой стандарт хорошего управления предусматривает, что это прямая ответственность совета, и совет должен оценивать [работу правления]", - подчеркнул Бришкенс.

На уточняющий вопрос о том, как он поступит, если возникнет сценарий, при котором потребуется дополнительное инвестирование государства в авиакомпанию, но новый совет оставит Гаусcа на посту, а коалиционная партия Союз зеленых и крестьян (СЗК) будет возражать против дополнительного инвестирования, министр ответил, что продолжит работать со своими коллегами по коалиции.

Он уважает политическую позицию СЗК, но уже сообщил партнерам по правительству, что не будет нарушать принципы хорошего управления.