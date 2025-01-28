Правительство вновь выделяет 200 миллионов евро на противовоздушную оборону

Кабинет министров поддержал передачу средств из ресурсной программы "Финансирование мер по укреплению государственной безопасности" на подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

С 2023 по 2027 год Латвия обязалась ежегодно инвестировать по 200 миллионов евро в развитие потенциала ПВО. Таким образом, за пять лет общий объем инвестиций составит 1 миллиард евро.

Эти вложения направлены на повышение обороноспособности страны, укрепление евроатлантической политики и усиление национальной безопасности в условиях нестабильной геополитической ситуации.

Первое перераспределение средств на нужды ПВО правительство утвердило в декабре 2023 года. Второе решение было принято в феврале 2024 года.

30 ноября 2023 года Министерство обороны подписало контракт с немецкой компанией Diehl Defence на поставку системы ПВО среднего радиуса действия IRIS-T.

Сумма договора составляет 600 миллионов евро. Эти средства направлены на приобретение оборудования, необходимого для эффективного функционирования комплекса.

Планируется, что Diehl Defence начнет поставки системы в 2026 году. Это позволит создать многоуровневую систему ПВО в Латвии.

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