Подписано соглашение со стратегическим инвестором airBaltic

Сделка также предусматривает, что после планируемого IPO Lufthansa Group будет принадлежать не менее 5% капитала airBaltic.

Завершение сделки планируется во втором квартале 2025 года после получения одобрения органов по надзору за конкуренцией.

Как отмечается в заявлении авиакомпании, сделка обеспечит airBaltic дополнительное финансирование для реализации планов ее роста, включая расширение договоров аренды самолетов с экипажами, подтверждает ее лидирующие позиции на рынке и уникальную гибридную бизнес-модель. В то же время усилится роль Lufthansa Group как стратегического партнера airBaltic.

В 2024 году airBaltic перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 13% больше 2023 года.

Аудированный оборот авиакомпании в 2023 году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше 2022 года, а также компания получила прибыль в размере 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.

До завершения сделки со стратегическим инвестором государству будет принадлежать 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%.

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