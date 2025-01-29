Подписан договор с авиакомпанией Lufthansa, которая станет стратегическим инвестором латвийской национальной авиакомпании airBaltic, сообщила на платформе X премьер-министр Эвика Силиня.
Подписано соглашение со стратегическим инвестором airBaltic
Она отметила, что Lufthansa высоко ценится в международной авиации, и сделка станет "хорошим трамплином для роста airBaltic и привлечения дополнительного капитала".
Условия договора предусматривают, что домашняя база airBaltic останется в Риге, количество направлений не будет сокращено, при этом в собственности государства останется большая часть акций airBaltic, сообщила премьер.
Vienošanās ar @lufthansa kā jauno @airBaltic investoru ir panākta un līgums parakstīts.— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) January 29, 2025
Lufthansa ir aviācijas nozarē starptautiski augsti vērtēts uzņēmums, un tas sniegs labu atspērienu airBaltic izaugsmei un arī papildu kapitāla piesaistei.
airBaltic ir Latvijas valstij…
Компания airBaltic в заявлении для прессы сообщает, что вместе с Министерством сообщения и Lufthansa Group подписала соглашение, предусматривающее инвестиции Lufthansa в airBaltic в размере 14 млн евро для обеспечения миноритарного участия. Инвестору также гарантировано место в совете airBaltic.
В обмен на инвестиции Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, обеспечивающую ей долю в размере 10%. Впоследствии, после планируемого первичного публичного размещения (IPO) акций airBaltic, эта акция будет конвертирована в обыкновенные акции. После IPO размер доли Lufthansa Group будет определяться рыночной ценой.
Сделка также предусматривает, что после планируемого IPO Lufthansa Group будет принадлежать не менее 5% капитала airBaltic.
Завершение сделки планируется во втором квартале 2025 года после получения одобрения органов по надзору за конкуренцией.
Как отмечается в заявлении авиакомпании, сделка обеспечит airBaltic дополнительное финансирование для реализации планов ее роста, включая расширение договоров аренды самолетов с экипажами, подтверждает ее лидирующие позиции на рынке и уникальную гибридную бизнес-модель. В то же время усилится роль Lufthansa Group как стратегического партнера airBaltic.
В 2024 году airBaltic перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 13% больше 2023 года.
Аудированный оборот авиакомпании в 2023 году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше 2022 года, а также компания получила прибыль в размере 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.
До завершения сделки со стратегическим инвестором государству будет принадлежать 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%.
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