Фото Pasažieru vilciens представил первый электропоезд, оборудованный держателями для велосипедов

Презентация состоялась на железнодорожной станции Земитаны в 11:00. В мероприятии приняли участие председатель правления PV Райтис Нешпорс и министр сообщения Каспар Бришкенс.

Ранее в PV объявили, что к лету планируют оснастить стойками для велосипедов все новые электропоезда. В каждом поезде будут крепления для 12 велосипедов.

Общая стоимость установки держателей для велосипедов составит 888 600 евро.

Новые поезда начали курсировать в конце 2023 года. Затраты на их закупку составили свыше 244,846 млн евро, в том числе 168,191 млн евро составило финансирование Европейского союза.

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