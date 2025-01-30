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Фото Pasažieru vilciens представил первый электропоезд, оборудованный держателями для велосипедов

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Pasažieru vilciens представил первый электропоезд, оборудованный держателями для велосипедов
Pasažieru vilciens представил первый электропоезд, оборудованный держателями для велосипедов Фото: Ieva Leiniša/LETA

AS Pasažieru vilciens (PV) сегодня представило первый электропоезд производства чешской компании Škoda Vagonka, оборудованный держателями для велосипедов, сообщили в PV.

Презентация состоялась на железнодорожной станции Земитаны в 11:00. В мероприятии приняли участие председатель правления PV Райтис Нешпорс и министр сообщения Каспар Бришкенс.

Ранее в PV объявили, что к лету планируют оснастить стойками для велосипедов все новые электропоезда. В каждом поезде будут крепления для 12 велосипедов.

Общая стоимость установки держателей для велосипедов составит 888 600 евро.

Новые поезда начали курсировать в конце 2023 года. Затраты на их закупку составили свыше 244,846 млн евро, в том числе 168,191 млн евро составило финансирование Европейского союза.

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