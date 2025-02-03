В рамках инициативы устойчивого развития и выполнения взятых на себя обязательств компания “Maxima Latvija” сделала важный шаг в сфере заботы о благополучии животных – с начала 2025 года в ассортименте магазинов “Maxima” предлагаются только яйца кур, содержащихся вне клеток. Этот шаг продолжает ранее начатую инициативу – с ноября прошлого года для приготовления блюд под брендом “Maxima” “Meistara Marka” используются только яйца, снесенные курами вне клеток.
В магазинах “Maxima” – только яйца кур, содержащихся вне клеток
“Решение продавать яйца только от кур, содержащихся вне клеток, мы приняли уже давно и искренне гордимся тем, что не только сдержали свое обещание, но и стали первыми в отрасли, кто полностью перешел на торговлю яйцам от кур вне клеток в таких объемах. Наш приоритет – обеспечить покупателям в магазинах “Maxima” качественную продукцию, соответствующую их потребностям и ожиданиям. Имея 172 магазина по всей Латвии, мы осознаем свою большую ответственность в содействии позитивным изменениям в сфере благополучия животных. В то же время мы понимаем, что цена продукта является важным фактором выбора покупателей, поэтому заботимся о том, чтобы яйца от кур, не содержащихся в клетках, были доступны по особенно дружественным ценам, что облегчает выбор в пользу устойчивого развития”, – отмечает директор по управлению категориями и закупкам “Maxima Latvija" Эдвинс Лакстигала.
“Это очень важный шаг в деле защиты животных в Латвии. Завершив переход в срок и полностью исключив из продажи яйца от кур, содержащихся в клетках, “Maxima” не только помогает миллионам животных, но и подает пример другим участникам рынка. Отказаться от снесенных в клетках яиц к 2025 году обязалось большинство торговых сетей Латвии, однако “Maxima” стала первой крупной сетью, которая обещание уже сделала фактом. Пусть этот ответственный и смелый шаг вдохновит и другие компании оставить жестокое содержание в клетках в прошлом”, – подчеркивает председатель правления организации по защите животных “Dzīvnieku brīvība” Катрина Кригере.
В ассортименте “Maxima” представлен широкий и доступный выбор яиц от кур, содержащихся вне клеток, в том числе от таких местных поставщиков, как “Balticovo” и “Alūksnes Putnu ferma”. В настоящее время самая низкая цена на яйца от кур вне клеток составляет 1,79 евро (за 10 яиц).