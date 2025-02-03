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В магазинах “Maxima” – только яйца кур, содержащихся вне клеток

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Фото статьи
Фото: Publicitātes foto

В рамках инициативы устойчивого развития и выполнения взятых на себя обязательств компания “Maxima Latvija” сделала важный шаг в сфере заботы о благополучии животных – с начала 2025 года в ассортименте магазинов “Maxima” предлагаются только яйца кур, содержащихся вне клеток. Этот шаг продолжает ранее начатую инициативу – с ноября прошлого года для приготовления блюд под брендом “Maxima” “Meistara Marka” используются только яйца, снесенные курами вне клеток.

“Решение продавать яйца только от кур, содержащихся вне клеток, мы приняли уже давно и искренне гордимся тем, что не только сдержали свое обещание, но и стали первыми в отрасли, кто полностью перешел на торговлю яйцам от кур вне клеток в таких объемах. Наш приоритет – обеспечить покупателям в магазинах “Maxima” качественную продукцию, соответствующую их потребностям и ожиданиям. Имея 172 магазина по всей Латвии, мы осознаем свою большую ответственность в содействии позитивным изменениям в сфере благополучия животных. В то же время мы понимаем, что цена продукта является важным фактором выбора покупателей, поэтому заботимся о том, чтобы яйца от кур, не содержащихся в клетках, были доступны по особенно дружественным ценам, что облегчает выбор в пользу устойчивого развития”, – отмечает директор по управлению категориями и закупкам “Maxima Latvija" Эдвинс Лакстигала.

Фото статьи
Фото: Publicitātes foto

“Это очень важный шаг в деле защиты животных в Латвии. Завершив переход в срок и полностью исключив из продажи яйца от кур, содержащихся в клетках, “Maxima” не только помогает миллионам животных, но и подает пример другим участникам рынка. Отказаться от снесенных в клетках яиц к 2025 году обязалось большинство торговых сетей Латвии, однако “Maxima” стала первой крупной сетью, которая обещание уже сделала фактом. Пусть этот ответственный и смелый шаг вдохновит и другие компании оставить жестокое содержание в клетках в прошлом”, – подчеркивает председатель правления организации по защите животных “Dzīvnieku brīvība” Катрина Кригере.

В ассортименте “Maxima” представлен широкий и доступный выбор яиц от кур, содержащихся вне клеток, в том числе от таких местных поставщиков, как “Balticovo” и “Alūksnes Putnu ferma”. В настоящее время самая низкая цена на яйца от кур вне клеток составляет 1,79 евро (за 10 яиц).

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