В магазинах “Maxima” – только яйца кур, содержащихся вне клеток

“Решение продавать яйца только от кур, содержащихся вне клеток, мы приняли уже давно и искренне гордимся тем, что не только сдержали свое обещание, но и стали первыми в отрасли, кто полностью перешел на торговлю яйцам от кур вне клеток в таких объемах. Наш приоритет – обеспечить покупателям в магазинах “Maxima” качественную продукцию, соответствующую их потребностям и ожиданиям. Имея 172 магазина по всей Латвии, мы осознаем свою большую ответственность в содействии позитивным изменениям в сфере благополучия животных. В то же время мы понимаем, что цена продукта является важным фактором выбора покупателей, поэтому заботимся о том, чтобы яйца от кур, не содержащихся в клетках, были доступны по особенно дружественным ценам, что облегчает выбор в пользу устойчивого развития”, – отмечает директор по управлению категориями и закупкам “Maxima Latvija" Эдвинс Лакстигала.