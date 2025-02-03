Видео За 10 лет VNĪ продало на аукционах более 800 государственных зданий. Известны самые дорогие лоты

Андрис Варна, член правления VNĪ: В нашем случае для каждого объекта недвижимости, в соответствии с портфельной стратегией, разработан план. Мы знаем, что будем делать с этим объектом в будущем. В рамках основного портфеля также разработан инвестиционный план. Мы знаем, какие средства нам понадобятся в течение ближайших 10 лет для содержания этих объектов, чтобы они не превратились в руины.

Вопрос журналиста: Когда вы получаете письмо от Рижской думы с требованием привести объект в порядок, чтобы ему не был присвоен статус руины, вы начинаете ремонт или проще продать?

Андрис Варна: Это оценивается. Как я уже сказал, для каждого объекта недвижимости есть долгосрочный план и инвестиционный план. Мы не будем вкладывать средства в объект, который государству в будущем не понадобится.