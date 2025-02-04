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Напомним, что 16 июля прошлого года правительство утвердило новую модель наценки на лекарства, чтобы способствовать снижению цен на рецептурные препараты. Реформа наценок на лекарства вступила в силу 1 января этого года, хотя изначально планировалось, что изменения будут заметны жителям с 1 ноября 2024 года. После нескольких месяцев возражений со стороны фармацевтической отрасли был сделан компромиссный шаг, предусматривающий вступление реформы в силу с 1 января.

В Министерстве здравоохранения (VM) ранее агентству LETA поясняли, что новая модель наценок предполагает отказ от непрозрачного процентного подхода в механизме наценки для дистрибьюторов и аптек. По мнению властей, процентные надбавки способны побуждать аптеки продавать более дорогие лекарства, а не более доступные по цене препараты той же эффективности.

Вместо этого вводится единая фиксированная наценка на все компенсируемые и рецептурные лекарства за одну упаковку независимо от цены для дистрибьюторов, а также фиксированная наценка в трех ценовых категориях для аптек.

Согласно новой модели ценообразования, для дистрибьюторов устанавливается фиксированная наценка в 0,5 евро за распространение одной упаковки рецептурного препарата. Кроме того, введена плата за обслуживание рецепта - населению необходимо заплатить 0,75 евро за каждый рецепт, а еще 0,75 евро крупным аптекам за обслуживание каждого рецепта компенсирует государство. Единственным аптекам в населенных пунктах государство дополнительно будет выплачивать 1,75 евро.

Цена препарата от производителя не должна превышать стоимость в Литве и Эстонии, а в системе компенсации цена должна быть обеспечена и в аптеках для рецептурных препаратов вне компенсационного списка.

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