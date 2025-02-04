Введенный с 1 января в аптеках дополнительный пациентский взнос в размере 75 центов за каждый рецепт на лекарство - неудачное решение, считает проректор факультета общественного здравоохранения и социального благополучия Рижского университета им. Страдиня и бывший руководитель Государственного агентства лекарственных средств Дайга Бехмане.
Плата за рецепт была установлена для того, чтобы компенсировать аптекам снижение наценки на лекарства.
Однако, как указывает Бехмане в интервью агентству LETA, это создало бюрократическую систему, в которой ряд чиновников Национальной службы здравоохранения будут "микроменеджировать" каждый рецепт в каждой аптеке, чтобы "управлять евроцентами".
По мнению Бехмане, более эффективным решением было бы сохранить аптечную наценку в прежнем размере, не уменьшая ее, тем самым избежав введения платы за обслуживание рецепта, что является большим бюрократическим бременем со стороны государства и в то же время вызвало большое непонимание у пациентов.
Разрешенная аптекам наценка на лекарства должна быть такой, чтобы аптеки как предприятия могли выжить. Нынешняя наценка этого не обеспечивает, поэтому и существует неуклюжее решение с платой за рецепт, считает эксперт.
В то же время она признает, что снижение наценки для оптовых торговцев было абсолютно правильным, поскольку в Латвии она в среднем выше, чем в Европейском союзе. Кроме того, ранее наценка на медикаменты для оптовых торговцев была установлена в процентах, а не в абсолютных цифрах, что создавало огромное удорожание для самых дорогих препаратов.
Напомним, что 16 июля прошлого года правительство утвердило новую модель наценки на лекарства, чтобы способствовать снижению цен на рецептурные препараты. Реформа наценок на лекарства вступила в силу 1 января этого года, хотя изначально планировалось, что изменения будут заметны жителям с 1 ноября 2024 года. После нескольких месяцев возражений со стороны фармацевтической отрасли был сделан компромиссный шаг, предусматривающий вступление реформы в силу с 1 января.
В Министерстве здравоохранения (VM) ранее агентству LETA поясняли, что новая модель наценок предполагает отказ от непрозрачного процентного подхода в механизме наценки для дистрибьюторов и аптек. По мнению властей, процентные надбавки способны побуждать аптеки продавать более дорогие лекарства, а не более доступные по цене препараты той же эффективности.
Вместо этого вводится единая фиксированная наценка на все компенсируемые и рецептурные лекарства за одну упаковку независимо от цены для дистрибьюторов, а также фиксированная наценка в трех ценовых категориях для аптек.
Согласно новой модели ценообразования, для дистрибьюторов устанавливается фиксированная наценка в 0,5 евро за распространение одной упаковки рецептурного препарата. Кроме того, введена плата за обслуживание рецепта - населению необходимо заплатить 0,75 евро за каждый рецепт, а еще 0,75 евро крупным аптекам за обслуживание каждого рецепта компенсирует государство. Единственным аптекам в населенных пунктах государство дополнительно будет выплачивать 1,75 евро.
Цена препарата от производителя не должна превышать стоимость в Литве и Эстонии, а в системе компенсации цена должна быть обеспечена и в аптеках для рецептурных препаратов вне компенсационного списка.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!